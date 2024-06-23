15600 mAh Batarya, 120W Hızlı Şarj! Yok Edilemez Ulefone Armor 26 Ultra Tanıtıldı

Ulefone, 15600mAh bataryası ve 120W hızlı şarj özelliği ile Armor 26 Ultra adlı yeni 5G performans canavarını tanıttı. Bu sağlam akıllı telefon, olağanüstü pil ömrü ve hızlı şarj yetenekleriyle pazarda bir devrim yapmayı hedefliyor.

Endüstri çalışanları, doğa tutkunları ve günlük görevlerinde güvenilir ve güçlü bir araç arayan herkes için ideal bir seçenek olarak tasarlandı.

Ulefone Armor 26 Ultra: Dev Batarya ve Hızlı Şarj Özellikleri

Armor 26 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği, eşi benzeri görülmemiş 15600mAh bataryasıdır. Ulefone'un yayınladığı son batarya test videosuna göre, cihaz yalnızca 30 dakikalık oyun süresinde bataryasının sadece %3'ünü ve 30 dakikalık video akışında %2'sini tüketiyor.

Bu muazzam verimlilik, kullanıcıların gün boyunca sürekli şarj ihtiyacı duymadan bağlı kalmasını sağlıyor. Ayrıca, 120W flaş şarj teknolojisi sayesinde dev batarya sadece 1.5 saatte tamamen şarj olabiliyor, bu da Armor 26 Ultra'yı akıllı telefon pazarında öne çıkarıyor.

Armor 26 Ultra, Standart Versiyon ve Telsiz Versiyon olmak üzere iki farklı seçenekte sunuluyor. Her iki versiyon da güçlü çekirdek özellikleri paylaşıyor ancak farklı işlevsellikler sunuyor.

Telsiz Versiyon, dijital ve analog çift mod desteği, UHF ve VHF çift bantlar ve çift yuvalı DMR ile anlık iletişim yeteneklerini geliştirerek güvenilir iletişim araçlarına sahip profesyoneller için ideal bir seçenek sunuyor.

Ulefone Armor 26 Ultra, sağlam yapı, yüksek performans, üstün kamera sistemi ve geniş depolama alanıyla rakiplerinden ayrılıyor. AliExpress'teki 2024 Yaz İndirimi, Standart Versiyon için 359.99 USD ve Telsiz Versiyon için 419.99 USD fiyatlarla sunuluyor.

Bu indirimler, dayanıklı ve hızlı bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Armor 26 Ultra, zorlu ortamlarda çalışanlar ve açık hava maceraları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor, her türlü zorluğa karşı hazır ve bağlantıda kalmanızı sağlıyor.