Tank Gibi Telefon: Ulefone Armor 28 Ultra Tanıtıldı!

Zorlu koşullara dayanıklı telefonlar geliştiren Ulefone bu yıl 10 yaşına giriyor. Kutlamalar kapsamında geliştirilen telefonlardan birisi de, Dimensity 9300+ işlemciden güç alan Ulefone Armor 28 Ultra oldu.

Ulefone Armor 28 Ultra Özellikleri

Armor 28 Ultra'ya güç veren MediaTek Dimensity 9300+ işlemci, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve 3.25 GHz'e çıkabiliyor. Sekiz çekirdekli yapıdaki işlemci, Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelen telefon IP68 sertifikası sayesinde 2 metre derinlikte suya 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor. 2 metre yükseklikten düşmeye ve IP69K sertifikası sayesinde yüksek basınçlı su jetlerine karşı da dayanıklılık sunan telefon -30 derece ile +55 derece arasında sorunsuz çalışabiliyor.

Cihazın 1 inçlik ana kamerası 50 Megapiksel ve f/1.9 diyaframa sahip. Bu kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ederken, ön tarafta da 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanılıyor.

Ulefone Armor 28 Ultra'da 64 Megapiksel gece görüş kamerasının yanı sıra bir termal kamera da bulunuyor.

Termal görüntüleme ThermoVue Pro uygulamasıyla yapılıyor ve 256 x 192 piksel çözünürlükte bir video sunuyor. Bu çözünürlük normal kameralara kıyasla oldukça düşük görünüyor olsa da, Ulefone'un telefonlarında şu ana kadar gördüğümüz en yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme kamerası.

Cihazın 6.67 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğün yanı sıra 2200 nit parlaklık sunuyor. Ekran konusunda da bir ilke imza atılıyor: Armor 28 Ultra, Ulefone'un OLED ekrana sahip ilk dayanıklılık odaklı telefonu olma özelliğini taşıyor.

Arka tarafta telefonun yüzü aşağı dönükken saati ve diğer bilgileri gösteren ikincil bir dairesel ekran da bulunuyor. USB-C üzerinden 120W ve kablosuz şekilde 50W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun bataryası 10600 mAh seviyesinde.

5G desteğinin yanı sıraWi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 ile karşımıza çıkan telefonda NFC ve IR sensör mevcut. FM Radyo ve 3.5 mm kulaklık girişi gibi özelliklerin korunduğu telefon hem dayanıklılığı hem de performansı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Ulefone Armor 28 Ultra için ön sipariş süreci Kasım ayında başlayacak. Android 14 ile kutudan çıkacak olan telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.