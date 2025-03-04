Ulefone, 25.500 mAh Bataryalı ve Dahili Projeksiyonlu Yeni Telefonunu Duyurdu

Akıllı telefon piyasası birbirine benzeyen modellerle giderek tekdüzeleşirken, Ulefone farklı ve dikkat çekici modelleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise Armor 34 Pro oldu. Genellikle "ultra dayanıklı" telefonlarla karşımıza çıkan Ulefone, bu defa tüm beklentileri aştı ve bunun yanına 25.500 mAh batarya ile dahili projeksiyon eklemeyi başardı. İşte detaylar!

Ulefone Armor 34 Pro Özellikleri

Ulefone Armor 34 Pro, ilk bakışta şirketin diğer telefonlarına oldukça benziyor. "Rugged" olarak da bilinen aşırı dayanıklı bir tasarımı benimseyen cihaz, her türlü darbe ve koşula dayanacak şekilde tasarlanmış ve oldukça da kalın. Ancak bu model, Ulefone'un diğer modellerine kıyasla da oldukça kalın.

IP68/IP69K/MIL-STD-810H standartlarını destekleyen Ulefone Armor 34 Pro, toza ve suya, yüksek basınca ve düşme, darbe, sıcaklık, nem gibi zorlu koşullara dayanıklı. Üstelik tüm bunlara ek olarak 66W hızlı iarj desteğine sahip olan 25.500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Bilmeyenler için bu normal bir telefonun ortalam beş kat fazlası.

Üstelik Ulefone bununla da yetinmiyor. Armor 34 Pro 150 lümen parlaklığa sahip mobil bir projeksiyon ile birlikte geliyor. Belirtmekte yarar var ki bu telefona ayrıca takabileceğiniz bir aparat değil, doğrudan telefonun içerisinde olan bir teknoloji. Parlaklık nedeniyle karanlıkta daha iyi sonuç alabileceğiniz bu projeksiyon size en olmadık yerde bile büyük ekran keyfi sunabilir.

Ancak telefoun ekranı benim içimn yeterli diyorsanız, Ulefone Armor 34 Pro 6.95 inç büyüklüğünde 1080p bir ekrana sahip. Söz konusu panel 144 Hz tazeleme hızına sahip ve oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Ne yazık ki parlaklığı henüz açıklanmadı ancak şirketin bunu "dışarıda" ve "aşırı" koşullarda kullanmak için geliştirdiğini düşünürsek, yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Ulefone Armor 34 Pro, gücünü MediaTek'in 7300 5G işlemcisinden alıyor. Daha önce POCO X7, Nothing CMF Phone 1 ve realme 14 Pro gibi modellerde karşımıza çıkan bu CPU, özellikle fiyat/performans oranı yüksek modellerde tercih ediliyor. RAM tarafına bakltığımızda ise 12 GB RAM kapasitesini ve ona eşlik eden 512 GB depolama alanını görüyoruz.

Henüz açıklanan bir bilgi yok ama şirketin önceki modellerinde olduğu gibi bunda da sanal RAM desteği olduğunu varsayabiliriz. Kamera tarafında ise Ulefone yine alışılmışın dışına çıkıyor ve 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 64 megapiksel gece görüş kamerasından oluşan üçlü bir dizilim bizleri karşılıyor.

Android 14 ile çalışan telefonun ön kamerası kaç megapiksel şimdilik bilinmiyor. Bu ve fiyat gibi detayların belli olması için satışa çıkış zamanı bekleniyor. Ne yazık ki Ulefone, ülkemizde resmi olarak varlık göstermiyor. Bu nedenle "meraklısına" diyebileceğimiz bu özel telefona sahip olmak isteyenlerin yurt dışı ve alternatif kanallara yönelmesi gerekiyor.

Belirtmekte yarar var ki Ulefone, Armor 34 Pro'nun yanı sıra Armor 33 Pro ve Armor Mini 4'ü de tanıttı. Onlar da kendi çaplarında oldukça ilgi çekici telefonlar olsa da genel özellikler bakımından 34 Pro'nun gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, bu telefon ilginizi çekti mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.