Doogee MWC'de Yeni Telefonlar Tanıttı! 22.000 mAh Batarya ve Dahası

Doogee Barselona'da düzenlenen MWC 2025 etkinliğinde altı farklı telefon tanıttı. Bu telefonlar arasında V Max Play, Blade GT Ultra, S200 Plus, P70, P70 Pro ve M60 yer alıyor. Peki, yeni Doogee telefonlar neler sunuyor?

Doogee V Max Play Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, bu ekran üzerinde Full hD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 22.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon 33W hızl ışarj teknolojisini ve 15W ters şarj özelliğini destekliyor.

Telefon entegre projektör de içeriyor. Dolayısıyla bu telefon kamp gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacaktır. 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve 20 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerasına sahip cihazda Mood Light isimli aydınlatma özelliği mevcut.

Gücünü MediaTek 7300 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon görüntü düzenleme ve belge oluşturma gibi işlemler için yapay zeka tabanlı özellikler de içeriyor.

Doogee Blade GT Ultra Özellikleri

Gücünü Dimensity 7300 işlemcisinden alan Blade GT Ultra modelinde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Ana kamera 100 megapiksel olarak listelenmiş ancak sensörün 108 megapiksel çözünürlüğünde olduğu belirtiliyor. Bu kamerada piksel birleştirme özelliğiyle birlikte 12 megapiksel fotoğraflar elde ediliyor.

Telefonun arka yüzeyinde dinamik aydınlatma efektleri bulunuyor. Bu efektler bildirim ışığı ve düşük pil uyarısı gibi durumlarda kullanışlı olacaktır.

Doogee S200 Plus Özellikleri

S200 Plus modelinin arka yüzeyinde ikinci ekran bulunuyor. 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Dimensity 7300 işlemcisinden alan telefonda 512 GB depolama alanı mevcut.

120Hz yenileme hızı sunan telefonda 100 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor.

Doogee P70 ve P70 Pro Özellikleri

6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip P70 serisi, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. P70'te Dimensity 7050, P70 Pro modelinde ise Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor. İki telefonda da 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

P70 Pro ayrıca 5x optik yakınlaştırma yapabilen 8 megapiksel periskop telefoto kameraya da sahip. İki telefonda da 16 GB RAM bulunuyor. P70 512 GB, P70 Pro ise 1 TB depolama alanıyla birlikte geliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip P70 serisi 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Doogee M60 Özellikleri

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, bu ekran üzerinde HD+ çözünürlük sunuyor. 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile gelen telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda ayrıca OTG ters şarj özelliği de yer alıyor. M60 modeli entegre projektör ile birlikte geliyor. 854 ve 480 piksel çözünürlük sunan projektör 76 ANSI lümen parlaklığa sahip.