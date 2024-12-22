Gece Görüş Kameralı: Ulefone Armor X31 Pro Tanıtıldı!

Zorlu şartlara dayanıklı telefonlar üretmeye odaklanan Ulefone, Armor X31 Pro ile sunduğu seçeneklere bir yenisini daha ekledi. Telefonun 120 lümen gücündeki el feneri, cihazın sol tarafındaki özelleştirilebilir tuş sayesinde hızlıca açılıp kapatılabiliyor.

Ulefone Armor X31 Pro Fiyatı ve Özellikleri

MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. Yetersiz kalması durumunda hafızayı microSD kart ile 2 TB'a kadar artırabiliyorsunuz.

Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan Armor X31 Pro'nun 6.56 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarken 800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden birisi kamera tarafında karşımıza çıkıyor. 64 Megapiksel (Sony IMX682) ana kameraya, 2 Megapiksel makro ve 25 Megapiksel gece görüş (Sony IMX550) kamerası eşlik ediyor. Bu kameralar iki adet IR LED ve bir LED flaş ile destekleniyor. Ön kamera ise 16 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

18W hızlı şarj desteğine sahip olan 6050 mAh kapasiteli batarya, NFC desteği, IR sensörü ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu Armor X31 Pro'nun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Tabii dayanıklılık odaklı bir telefon olduğu için MIL-STD-810H'nin yanı sıra IP68/69K sertifikalarına sahip. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı 399,99 dolar olarak belirlendi.

Klasik Siyah, Az Turuncu ve Lightsome Yeşil renklerinde geliyor. 399,99 $ (385 €/33.980 INR) fiyatıyla ve 1 Ocak 2025'ten itibaren AliExpress üzerinden 199,99 $ (190 €/16.990 INR) özel fiyatıyla satılacak.