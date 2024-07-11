iPhone 17 Pro Max'e Dair Yeni İddialar: Kameralarıyla Devrim Yaratacak!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 17 Pro Max modeli, 48MP Tetraprism kameraya sahip olacak. Bilmeyenler için bu kamera, gelişmiş fotoğraf kalitesi ve çok daha iyi yakınlaştırma özellikleri sunacak.

Kuo, yeni iPhone 17 Pro Max'in, 1/3.1" 12MP sensörden 1/2.6" 48MP CIS sensöre geçeceğini belirtti. Kuo ayrıca bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde de Tetraprism telefoto lensler bulunacağının altını çizdi. Bu, her iki modelin de en az 5x optik ve 25x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

iPhone 17 Pro Max, Tamamen 48MP Lenslerden Oluşacak

Kuo, sadece iPhone 17 Pro Max'in yükseltilmiş Tetraprism kameraya sahip olup olmayacağının belirsiz olduğunu ancak bu kameranın 2026'da iPhone 18 Pro modellerine de gelebileceğini söyledi. Yeni kamera sistemi, daha kısa bir form faktörüne sahip prizmalar gerektirecek.

Raporu kayda değer kılan bir diğer nokta da Jeff Pu'nun iPhone 17 Pro Max'in Apple Vision Pro ile uyumlu 48MP telefoto lens iddiası ile uyuşuyor olması.

Mevcut iPhone 15 Pro modelleri, Vision Pro'da 3D derinlikli uzamsal videolar kaydedebiliyor. iPhone 16 Pro modellerinde de bu durumu daha ileriye taşıyacak 48MP ultra geniş lens olacağı öngörülüyor, bu da iPhone 17 Pro Max'i tamamen 48MP lenslerden oluşan ilk iPhone yapacak.

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