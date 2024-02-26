Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti Raporu Yayınlandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya genelinde yapılan bir araştırmada 115 ülkenin IQ seviyesi incelendi ve sonuçları paylaşıldı. 115 ülkenin vatandaşları ile gerçeleştirilen testler sonucunda Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu da belli oldu.

Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti'nin 2024 yılındaki yeni raporuna göre Türkiye'nin ortalama zeka seviyesi son bir sene içerisinde 1.5 puanlık bir azalmayla 95.63'e düştü.

Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

Dünya geneline baktığımızda zeka seviyelerinde ciddi bir değişim olduğu görülüyor. Türkiye, 1.5 puan düşüş ile uluslararası sıralamadaki konumunu 73. sıraya taşıdı.

Rapora göre özellikle Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin ortalama zeka seviyesinde bir artış görülüyor. Ortalama bir insanın zeka puanı 100 olarak kabul edilirken Güney Koreliler 107.54 ortalama zeka puanı ile bu yılın zirvesine yerleşti.

Güney Kore'nin hemen ardından Çin, İran ve Japonya geliyor. Listenin son sıralarında ise %90'ın altına düşen zeka oranı Nikaragua, Guetamala, Kongo, Angola, Gabon gibi ülkelere ait.

Türkiye'deki katılımcıların çoğu ise orta zekalı ve alt sınıra yakın çıktı denilebilir. 42.801 kişinin test olması ile birlikte geçen seneye oranla 1.5 puan düşüş yaşandı ve istatistikte %95.63 gerileme yaşandı.

Eğitim sistemi, beslenme alışkanlıkları, çok görev yapımı, sosyal medya kullanımı gibi pek çok çevresel ve genetik faktör zeka seviyesini belirlemede etkili oluyor. Türkiye'nin üzerinde yer alan ülkeler ise şu şekilde: