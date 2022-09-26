Artan nüfusunu da göz önüne aldığınız zaman Dünya her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bu artışın sonucunda bizler de Dünya’nın en kalabalık şehirleri hangisidir sorusuna cevap olacak nitelikte bir liste hazırladık. Aşağıdaki bu listeye göz atarak şehir bazında en çok nüfusa sahip bölgelere göz atabilirsiniz.

Dünya'nın En Kalabalık Nüfusuna Sahip Şehirleri

1. Tokyo-Yokohama - 37.732.000

2. Cakarta - 33.756.000

3. Delhi - 32.226.000

4. Guangzhou-Foshan - 26.940.000

5. Mumbai - 24.973.000

6. Manila - 24.922.000

7. Şanghay - 24.073.000

8. São Paulo - 23.086.000

9. Seul-İncheon - 23.016.000

10. Meksiko - 21.804.000

11. New York - 21.509.000

12. Kahire - 20.296.000

13. Dakka - 18.627.000

14. Pekin - 18.522.000

15. Kalküta - 18.502.000

16. Bangkok - 18.007.000

17. Shenzhen - 17.619.000

18. Moskova - 17.332.000

19. Buenos Aires - 16.710.000

20. Lagos - 16.637.000

21. İstanbul - 16.079.000

22. Karaçi - 15.738.000

23. Bangalore - 15.386.000

24. Los Angeles - 15.204.000

25. Ho Chi Minh Kenti - 15.136.000

26. Osaka-Kobe-Kyoto - 15.126.000

27. Çengdu - 14.645.000

28. Johannesburg-Pretoria - 14.586.000

29. Tahran - 14.148.000

30. Kinşasa - 12.836.000

Yukarıdaki listeye baktığımız zaman görüyoruz ki Dünya’nın en kalabalık şehirlerinin ilk yedisi Asya kıtasında. Japonya, Endonezya, Hindistan, Çin gibi ülkeler kalabalık şehirler konusunda ilk akla gelen ülkelerden.

Ülkemizin de en kalabalık şehri olan İstanbul, 16 milyonu aşkın nüfusuyla listede 21. sırada yer alıyor. Son yıllarda artan göç dalgası sebebiyle İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durum İstanbul’un gün geçtikçe daha da kalabalık olacağını gösteriyor.

Dünyanın En Kalabalık Başkenti Neresidir?

Listenin birinci sırasında yer alan Tokyo, Japonya’nın başkentidir. 37 milyondan fazla nüfusa sahip olmasından ötürü Dünya’nın en kalabalık başkentidir.

Dünya’nın en kalabalık şehirlerini sizler için listeledik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Dünya’nın en kalabalık şehirlerinden birinde yaşamak ister miydiniz?