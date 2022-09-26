Dünya'nın En Kalabalık Şehirleri
Dünya’nın en kalabalık şehirleri hangisidir biliyor musunuz? Yazımıza göz atarak bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz.
Artan nüfusunu da göz önüne aldığınız zaman Dünya her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bu artışın sonucunda bizler de Dünya’nın en kalabalık şehirleri hangisidir sorusuna cevap olacak nitelikte bir liste hazırladık. Aşağıdaki bu listeye göz atarak şehir bazında en çok nüfusa sahip bölgelere göz atabilirsiniz.
Dünya'nın En Kalabalık Nüfusuna Sahip Şehirleri
- 1. Tokyo-Yokohama - 37.732.000
- 2. Cakarta - 33.756.000
- 3. Delhi - 32.226.000
- 4. Guangzhou-Foshan - 26.940.000
- 5. Mumbai - 24.973.000
- 6. Manila - 24.922.000
- 7. Şanghay - 24.073.000
- 8. São Paulo - 23.086.000
- 9. Seul-İncheon - 23.016.000
- 10. Meksiko - 21.804.000
- 11. New York - 21.509.000
- 12. Kahire - 20.296.000
- 13. Dakka - 18.627.000
- 14. Pekin - 18.522.000
- 15. Kalküta - 18.502.000
- 16. Bangkok - 18.007.000
- 17. Shenzhen - 17.619.000
- 18. Moskova - 17.332.000
- 19. Buenos Aires - 16.710.000
- 20. Lagos - 16.637.000
- 21. İstanbul - 16.079.000
- 22. Karaçi - 15.738.000
- 23. Bangalore - 15.386.000
- 24. Los Angeles - 15.204.000
- 25. Ho Chi Minh Kenti - 15.136.000
- 26. Osaka-Kobe-Kyoto - 15.126.000
- 27. Çengdu - 14.645.000
- 28. Johannesburg-Pretoria - 14.586.000
- 29. Tahran - 14.148.000
- 30. Kinşasa - 12.836.000
Yukarıdaki listeye baktığımız zaman görüyoruz ki Dünya’nın en kalabalık şehirlerinin ilk yedisi Asya kıtasında. Japonya, Endonezya, Hindistan, Çin gibi ülkeler kalabalık şehirler konusunda ilk akla gelen ülkelerden.
Ülkemizin de en kalabalık şehri olan İstanbul, 16 milyonu aşkın nüfusuyla listede 21. sırada yer alıyor. Son yıllarda artan göç dalgası sebebiyle İstanbul her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durum İstanbul’un gün geçtikçe daha da kalabalık olacağını gösteriyor.
En İyi Şehir Kurma Oyunları
Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.
Dünyanın En Kalabalık Başkenti Neresidir?
Listenin birinci sırasında yer alan Tokyo, Japonya’nın başkentidir. 37 milyondan fazla nüfusa sahip olmasından ötürü Dünya’nın en kalabalık başkentidir.
Dünya’nın en kalabalık şehirlerini sizler için listeledik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Dünya’nın en kalabalık şehirlerinden birinde yaşamak ister miydiniz?
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