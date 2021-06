Uluslararası Uzay İstasyonu Güneş'in Önünden Geçerken Fotoğraflandı

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) fotoğrafçısı Joel Kowsky, cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu Güneş'in önünden geçerken birkaç önemli kare yakaladı ve bunları birleştirerek harika bir görüntü elde etti.

Paylaşılan görüntülere bakılacak olduğunda ISS, parlak turuncu bir renge sahip yıldızın üzerinde yavaş yavaş kayan küçük bir cisim olarak görülüyor. NASA, pazartesi günü yaptığı açıklamada yedi kareden oluşan birleştirilmiş görüntünün yedi kişilik mürettebatın olduğu ISS'nin Güneş'in önünden saniyede yaklaşık 5 mil hızla geçerken onu bir silüet gibi gösterdiğini söyledi.

Geçişleri fotoğraflamak oldukça zor olabilir. Bu gibi geçişler inanılmaz derece hızlı olur ve fotoğraflar birleştirildiğinde herhangi bir kusurlu tarafının görülmemesi için zamanlama, kamera ve hava koşulları gibi ayrıntıları dikkate almak gerekir. Kowsky'ın yakaladığı kareler ise onun hem doğru zamanı yakalama hem de kamerayı doğru bir şekilde yönetmede oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

NASA, uzay istasyonunun Güneş'in önünden geçtiği anda çekilen fotoğrafları birleştirerek bir GIF elde etti ve bunu "nasahqphoto" kullanıcı adına sahip Twitter hesabı üzerinden yayımladı. Aşağıdaki tweete göz atarak ISS'nin yıldızın önünden nasıl geçtiğine dair fikir sahibi olabilirsiniz.

The International Space Station is seen in silhouette as it transits the Sun at roughly five miles per second while @NASA astronaut @Astro_Kimbrough and @esa astronaut @Thom_Astro performed a spacewalk to upgrade @Space_Station's power supply. See More 📷 https://t.co/2cfJ3BbeHl pic.twitter.com/o4zq9orTyE