Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Konumu Yanlışlıkla Değişti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun konumu, Rus modülünün iticisinin yanlışlıkla ateşlenmesi ile değişti. İstasyona perşembe günü dahil edilen bir modülün iticilerinin ateşlenmesinin ardından ISS'nin kontrolünü yeniden ele almak için yer kontrol ekibi devreye girdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni dahil edilen bir modülün iticilerinin aniden ateşlenmesi ile istasyon konumundan 45 derece saparak hareket etti.

NASA, olaya ilişkin yaptığı bir açıklamada modülün dahil edilmesinden 3 saat sonra (saat 12.45'te) yer kontrol ekibinin istasyonun konumundan 45 derece sapmasına neden olan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülünün aniden ateşlendiğini fark ettiğini, ekibin istasyonun kontrolünü yeniden kazanmak için derhal harekete geçtiğini ve istasyonu yeniden sabitlediğini söyledi.

ISS'nin konumunu kontrol eden ekip, beklenmedik hareketliliğin büyük bir soruna yol açmadan önce istasyonun kontrolünü yenden ele geçirmeyi başardı. NASA'nın paylaşmış olduğu bilgilere göre mürettebat olay sırasında hiçbir zaman tehlike altına girmedi ve ekibin kısa süre içinde harekete geçmesi ile istasyonun durumu yeniden eski haline kavuştu.

NASA'nın yeni çok amaçlı laboratuvar modülü (MLM), uzay istasyonuna 29 Temmuz Perşembe günü 16:29'da (TSİ) dahil edildi. Uzay istasyonundaki astronotlar daha sonra modülü kontrol etmek için gerekli tüm prosedürleri gerçekleştirdi ancak modülün iticileri beklenmedik bir şekilde aniden ateşlendi ve istasyon yerinden oynadı.

Congrats to our Russian friends and colleagues! @Space_Station grew today as we welcomed 'Nauka' aboard. This Multi-purpose Laboratory Module will provide a new science facility, docking port, & spacewalk airlock. All have worked hard to ensure this module arrived safely today. pic.twitter.com/TY9KvNZ5ou