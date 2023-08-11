Uncharted 2 Filmi mi Geliyor? Heyecanlandıran Gelişme!

Yapımcı Charles Roven, Uncharted 2 filmi hakkında oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Roven tarafından yapılan açıklama, oyun uyarlaması filmi beğenen izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, Uncharted filminin devamı gelecek mi?

Uncharted 2 Filmi Hakkında Heyecanlandıran Açıklama

Oyun uyarlaması filmin yapımcıları arasında yer alan Charles Roven, The Hollywood Reporter'a konuştu. Uncharted filminin devamı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Roven, Uncharted filminde gerçekten çok iyi zaman geçirdiklerini söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hayranlar filmi gerçekten çok beğendi. Oyun hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlar da filmi çok beğendi. Bu yüzden kesinlikle bir tane daha yapmak istiyoruz."

Uncharted 2 Vizyon Tarihi Belli Oldu mu?

Roven tarafından yapılan açıklamaya göre Uncharted filminin devamı gelecek ancak yeni filmin vizyon tarihi ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü filmin ne zaman izleyiciler ile buluşacağı bilinmiyor.

2022 yılında çıkan Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstlenmişti. Yeni filmde de yönetmen koltuğunda Fleischer'ın yer alıp almayacağı belli değil. Filmin oyuncu kadrosu da açıklanmadı fakat Nathan Drake karakterini yine Tom Holland canlandıracaktır.

Aksiyon ve macera türlerindeki Uncharted'ın devam filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Uncharted 2 filmi gelmeli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.