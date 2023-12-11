Uncharted 2 Filminden Yeni Gelişme: Senaryosunda İlerleme Kat Edildi!

Mark Wahlberg, Uncharted 2 için heyecan verici gelişmeleri duyurdu ve özel bir röportajda devam filmi için bir senaryo hazırlandığını açıkladı.

Her ne kadar 2022 yapımı filmin doğrudan devamı henüz resmî olarak onaylanmamış olsa da Wahlberg devam filminin selefini geçebileceği ihtimali durumunda geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.

Aktör, ilk filmde karakterin sakalının olumlu karşılanmasına atıfta bulunarak, potansiyel devam filminde Sully'nin bıyığının aynı şekilde kullanılmasıyla ilgili de açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Uncharted 2 Filmi Geliyor

Uncharted 2'nin senaryosu Rafe Judkins, Art Marcum ve Matt Holloway tarafından kaleme alınmıştı. İlk filmin jenerik sonrası sahneleri, ilk oyunun antagonisti Roman'ın tanıtılması ve Nathan'ın kardeşi Sam'in hayatta olduğunun ortaya çıkması da dâhil olmak üzere olası bir hikâye devamına işaret ediyordu.

Devam filminin hikâyesinin klasik ve orijinal fikirleri harmanlayarak Uncharted hayranlarına eşsiz bir sinema deneyimi sunması bekleniyor.

Peki siz Uncharted'ın ilk filmini beğenmiş miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.