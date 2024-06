Uncharted Devam Filmiyle İlgili Yeni Gelişme: Yapım Aşaması Başladı!

Oyundan beyaz perdeye uyarlanan filmler görmeye artık alışır hâle geldik ve bu uyarlamalar büyük başarılar elde ediyorlar. Bugün ise bu uyarlamalardan biri olan Uncharted'ın devam filminin yapım aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Uncharted filmi 2022 yılında dünya çapında gösterime girdiğinde sektörde The Last of Us ve Fallout kadar etki bırakmayı başaramamış olsa da ticari açıdan oldukça başarılı oldu ve dünya çapında gişede kazandığı 407 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan beşinci video oyunu filmi oldu.

Sony Pictures Devam Filminin Yapım Aşamasında

Sony Pictures o zamandan bu yana birçok kez daha Uncharted filminin devamını çekmeyi planladığını söylemişti ve şirket bugün bu devam filminin yapım aşamasında olduğunu doğruladı.

Devan filminin oyuncularına gelirsek muhtemelen filmde Tom Holland ve Mark Wahlberg bir kez daha sırasıyla Nathan Drake ve Victor Sully rollerinde yer alacaklar. Diğer oyuncular hakkında şimdilik bilgi yok.

Filmin ne zaman gösterime gireceği ya da filmle ilgili daha fazla detayı ne zaman duymaya başlayacağımız da henüz belli değil ancak Uncharted serisi sevenlerin şimdiden meraklı bekleyişe koyulacağına şüphe yok.

Peki sizin Uncharted devam filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.