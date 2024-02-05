Uncharted: Drake's Fortune Remake Sürümü Geliyor!

Yeni bir söylentiye göre Naughty Dog'un popüler üçüncü şahıs nişancı/aksiyon-macera serisinin ilk oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune'un PS5 için remake sürümü üzerinde çalışılıyor.

Uncharted: Drake's Fortune ilk olarak 2007 yılında PlayStation 3'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. Sony'nin en büyük serilerinden biri hâline gelen Uncharted, ilk oyunun ardından birçok yeni oyunla daha karşımıza çıkmıştı.

Uncharted: Drake's Fortune ilk yayınlandığı dönemde çoğunlukla olumlu eleştiriler almıştı ancak devam oyunları daha büyük ilgi gördüğünden ilk oyun zamanla eskimeye yüz tuttu.

Uncharted: Drake's Fortune Remake Sürümünden Ne Beklemeliyiz?

Uncharted Collection paketi ile birlikte ilk oyunun grafikleri yenilenmiş olduğundan oyuncular bu yeni projeyi sorgulayabilir ancak şirket bu sefer ilk oyunun remake versiyonu üzerinde çalıştığından tamamen günümüz mekanik ve grafiklerinde bir Uncharted oyunu görebiliriz.

Bilgi Xbox Era podcast'inden geldi ve sunucular Nick Baker ve Jon Clarke bir süre önce ilk Uncharted oyunun remake sürümü üzerinde çalışıldığını duyduklarını ve bunun Sony tarafından "güçlü bir şekilde düşünüldüğünü" iddia ettiler.

Eğer Uncharted: Drake's Fortune'un remake sürümü gerçeğe dönüşürse, böyle bir projeden hangi stüdyonun sorumlu olacağı da merak konusu.

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