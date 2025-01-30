Epic Games Uzun Süre Etkisinden Çıkamayacağınız Oyunu Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de hikâyesiyle öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 19,99 dolar (715 TL) olan Undying isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Eğlenceli oynanışıyla dikkat çeken oyunu 13 Şubat 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Undying Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Undying'de Anling, bir zombi tarafından enfekte edilir. Anling, zombiye dönüşmeden önce oğlu Cody'nin güvenli yere ulaşmasını sağlayabilmek için mücadele eder. Bu süreçte Anling'nin oğluna nasıl hayatta kalacağını öğretmesi gerekir.

Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Undying'de verdiğiniz her karar oyunun sonunu değiştiriyor. Bu nedenden dolayı çok dikkatli şekilde karar vermek gerekiyor. Oyunda ayrıca craft sistemi de bulunuyor.

Undying Minimum Sistem Gereksinimleri