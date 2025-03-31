Böylesi Görülmedi: Dünyanın En Hızlı SSD'si Duyuruldu!

Depolama teknolojileri hızla gelişirken Çinli üretici UNIS, PCIe 5.0 SSD pazarında dengeleri değiştirecek yeni serisini duyurdu. S5 ve S5 Ultra modellerinden oluşan bu seri, sıralı okuma ve yazma hızlarıyla piyasadaki en hızlı disklerden biri. UNIS’in paylaştığı verilere göre S5 modeli, yüksek yazma hızlarına ulaşarak Samsung ve Crucial gibi devleri geride bırakıyor. İşte UNIS S5 ve S5 Ultra özellikleri!

UNIS S5 Serisi Neler Sunuyor?

UNIS’in yeni SSD serisi, S5 ve S5 Ultra şeklinde iki modelle geliyor. Her ikisi de M.2 2280 form faktöründe ve PCIe 5.0 x4 arayüzünü kullanıyor. S5 modeli, piyasadaki en hızlı SSD’lerden biri olarak tanıtılıyor. 14,9 GB/s sıralı okuma ve 12,9 GB/s yazma hızına sahip olan model, rastgele okuma ve yazmada 1.800K IOPS ve 1.700K IOPS seviyelerine ulaşıyor. Ancak dikkat çeken detaylardan biri 12nm üretim sürecine sahip eski bir kontrolcü kullanması ve DRAM önbelleği içermemesi. Bu modelin 1TB ve 2TB kapasitelerle satışa çıkması planlanıyor.

Standart modele kıyasla daha güçlü olan S5 Ultra modeli ise çift PCB tasarımı ve DRAM önbelleği ile fark yaratıyor. Ancak ilginç bir şekilde 14,2 GB/s okuma ve 13,4 GB/s yazma hızıyla temel modelden biraz daha yavaş. Rastgele okuma ve yazma performansları da 1.700K IOPS ve 1.600K IOPS seviyelerinde. S5 Ultra, 2TB ve 4TB kapasitelerle sunulacak ve beklendiğini gibi yüksek performanslı sistemler için ideal olacak.

Her iki model de 1mm kalınlığında grafen tabanlı bir pasif soğutucu ile geliyor. Ancak bu hızlara ulaşan SSD’lerin genellikle aktif soğutma çözümlerine ihtiyaç duyduğu biliniyor.

UNIS S5 serisi ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Satışa sunulduktan sonra performans testleri de gelecektir. Öte yandan maliyeti ise henüz bilinmiyor.