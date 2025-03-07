Samsung Mutlu: Dev SSD Üreticisi, Üretimi Sonlandırdı ve Pazardan Çekildi!

ABD'li sabit disk üreticisi Western Digital veya kısa adıyla WD, SSD pazarından tamamen çekildi. Uzun yıllardır hem HDD (hard disk sürücü) hem de SSD (katı hal sürücü) alanında güçlü bir oyuncu olan firma, SSD işini SanDisk markası altında sürdürecek. Peki şirket, şimdi ne yapacak?

SSD Dünyasında Dengeler Değişiyor! Western Digital Sahneden Çekildi

Western Digital, SSD üretimini ve satışını sonlandırarak tamamen HDD teknolojisine odaklanacağını duyurdu. Şirketin SSD operasyonları artık SanDisk çatısı altında devam edecek. Aslında bu ayrılık bir süredir planlanıyordu ve geçtiğimiz hafta resmi olarak tamamlandı. Böylelikle Western Digital, yıllardır rekabet ettiği Samsung ve Crucial gibi markalarla artık SSD alanında mücadele etmeyecek.

Western Digital'in ürettiği WD Black SN850X gibi popüler ürünleri, özellikle oyun dünyasında en çok tercih edilen SSD’ler arasındaydı. Yüksek hızları ve dayanıklılığı ile öne çıkan WD_Black serisi, oyuncuların performans ihtiyaçlarını karşılayan en bilinen ürünlerden biri haline gelmişti.

SanDisk, SSD üretimini sürdürmeye devam edecek. Şirketin Japonyalı bellek üreticisi Kioxia ile olan üretim ortaklığını sürdürmesi bekleniyor. Alternatif olarak Samsung gibi diğer büyük üreticilerle de anlaşabilir. Bu durum henüz belli değil ancak şu anda kullanıcıları en çok düşündüren nokta, SanDisk’in SSD markalamasını nasıl yapacağı. Zira "WD"nin yerine "SD" koymak, SD kartlarla karışıklığa yol açabilir. Firmadan bu konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.

Western Digital, Neden HDD Teknolojisine Odaklanacak?

Şirket, özellikle yapay zeka ve büyük veriler için HDD’lere olan talebin artacağını öngörüyor. Öyle ki firmanın CEO'su Irving Tan, yapay zeka ile çalışan veri merkezlerinin daha fazla HDD kullanacağını ve şirketin bu alandaki pazar payını genişletmek istediğini belirtti. Özellikle HAMR (Isı Destekli Manyetik Kayıt) teknolojisinin ekonomik olarak uygun hale geldiğinde kullanıma sunulması planlanıyor.

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