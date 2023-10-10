Unity CEO'su İstifa Etti: Şimdi Ne Olacak?

Unity, John Riccitiello'nun başkan, CEO, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Electronic Arts'ın eski patronu Riccitiello, motor üreticisi Unity'nin yönetim kuruluna 2013 yılında katıldı ve o yıldan bu yana şirketi yönetiyordu.

Riccitiello'nun ayrılışı, şirketin popüler oyun motoru için tartışmalı para kazanma planlarını duyurarak geliştirme topluluğunun tepkisini çekmesinden haftalar sonra gerçekleşti. Riccitiello, kullanıcılar ve geliştiricilerden gelen tepkiler sonrası aldığı karardan geri adım atmıştı.

Eski IBM başkanı James Whitehurst, Unity'nin geçici CEO'su ve başkanı olarak atanırken, Unity yönetim kurulunun baş bağımsız direktörü Roelof Botha da şirketin yeni başkanı oldu. Riccitiello görevini bırakmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık on yıldır Unity'ye liderlik etmek ve şirketin büyümesinde etkili olan çalışanlarımıza, müşterilerimize, geliştiricilerimize ve iş ortaklarımıza hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Unity'yi bu geçiş sürecinde desteklemeyi ve şirketin gelecekteki başarısını takip etmeyi dört gözle bekliyorum."

Neler Yaşanmıştı?

Geçtiğimiz ay Unity, motorunu kullanan bir oyun her yüklendiğinde geliştiricilerden ücret almayı planladığını duyurmuştu. Bu hamle, Unity'yi boykot etmeye başlayan geliştiriciler tarafından büyük ölçüde eleştirildi ve şirket daha sonra planlarını revize etti.

Unity bu tepkilerin ardından Unity Personal veya Plus planlarını kullananlardan artık yükleme başına ücret almayacağını ve ücretlerin artık mevcut oyunlar için geçerli olmayacağını söyledi.

Riccitiello'nun görevini bırakmasıyla birlikte Unity'yi ne gibi bir gelecek bekliyor, hep birlikte göreceğiz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.