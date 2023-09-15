Unity Aldığı Tehditlerin Ardından Ofislerini Geçici Olarak Kapattı!

Popüler Unity oyun motorunun arkasındaki şirket olan Unity Technologies, çalışanlarının güvenliğine yönelik tehditler aldıktan sonra bazı ofislerini kapatmak zorunda kaldı.

Tehditler, Unity'nin belirli bir eşiğe ulaştıktan sonra geliştiricilerden yükleme başına ücret ödemesini gerektiren tartışmalı yeni politikasını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.

Bloomberg'in haberine göre Unity çalışanlarının ölüm tehdidi almalarının ardından Austin ve San Francisco'daki ofisleri geçici olarak kapatıldı.

Unity Neden Ölüm Tehditleri Alıyor?

Bir Unity sözcüsü IGN'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi verdi:

"Bugün, bazı ofislerimize yönelik potansiyel bir tehditten haberdar olduk. En önemli önceliğimiz olan çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için acil ve proaktif önlemler aldık. Bu tehdidin potansiyel hedefi olabilecek ofislerimizi bugün ve yarın kapatıyoruz ve soruşturmada kolluk kuvvetleriyle iş birliği içindeyiz."

Unity'nin yeni politikası, duyurulduğu günden bu yana hem geliştiricilerden hem de oyunculardan çok sayıda eleştiri aldı. Politika yürürlüğe girdiğinde, 200.000 yükleme eşiği geçildikten sonra geliştiricilerden oyun yüklemesi başına 0,20 dolar ücret alınacak. Bu uygulama 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

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