Unity Pişman Oldu: Fiyatlandırma Politikasını Güncelledi!

Geçtiğimiz günlerde Unity, 1 Ocak 2024'ten itibaren geliştiricilerin, belirli gelir ve ömür boyu taksit eşiklerine ulaştıktan sonra mevcut lisans aboneliklerine ek olarak yeni oyun kurulumu başına ek bir aylık Unity Çalışma Zamanı Ücreti ödemelerinin bekleneceğini duyurdu.

Bu açıklama tepkilere yol açtı ve Unity bazı revizeler yapmak zorunda kaldı. Üzgün olduğunu belirten şirket yeni fiyatlandırma planının önemli kısımlarından vazgeçti.

Unity'den Marc Whitten, "Şununla başlamak istiyorum: Üzgünüm. Yeni Çalışma Zamanı Ücreti politikamızı duyurmadan önce daha fazla kişiyle konuşmalıydık ve geri bildirimlerinizi daha fazla dikkate almalıydık. Bu politikayla amacımız, sizi bugün ve yarın desteklemeye devam edebilmemizi ve ürünlerimize derin yatırım yapmaya devam edebilmemizi sağlamaktır." diyerek pişman olduklarını dile getirdi.

Yeni Politikada Neler Değişecek?

Unity artık Unity Personal veya Unity Plus kullanan geliştiricilerden yükleme başına Çalışma Zamanı ücreti almayacağını duyurdu. Değişiklikler artık yalnızca Unity Pro veya Enterprise kullanan geliştiricileri etkileyecek.

Yalnızca iki temel eşiği geçmeleri durumunda etkilenecek kullanıcılar: "12 ay sonunda" 1 milyon ABD doları brüt gelir elde etmek ve muhtemelen kurulum anlamına gelen 1 milyon "ilk etkileşime" ulaşmak.

Çalışma Zamanı ücretleri artık yalnızca Unity'nin 2024 veya sonrasında yayınlanacak olan bir sonraki Uzun Süreli Destek sürümü kullanılarak yapılan veya bu sürüme güncellenen oyunlar için geçerli olacak; yeni ücretlerin eski sürümlerde oluşturulan oyunları etkilemeyeceği anlaşılıyor.

Unity ayrıca, yeni LTS sürümüyle çalışan ve iki önemli eşiği geçen geliştiricilerin, artık kendileri tarafından bildirilen aylık ilk etkileşimlere dayalı bir Çalışma Süresi ücreti ödemek veya bir oyunun kendi bildirdiği aylık tutarın %2,5'ine eşdeğer bir ücret ödemek arasında bir seçeneğe sahip olacağını belirtiyor. "Nihayetinde ikisinden daha az olanıyla ücretlendirileceksiniz." diyor.

Siz yeni politika değişikliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.