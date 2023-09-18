Unity Beklenen Geri Adımı Attı: Yeni Karar Açıklanacak!

Oyun motoru şirketi Unity geçen hafta fiyatlandırma planında bir değişiklik yapacağını duyurduğunda, geliştiricilerden gelen tepkiler sektörde büyük çalkantıya yol açmıştı. Değişiklik, geliştiricilerin oyunları her yüklendiğinde belirlenen eşikleri geçtikçe artan bir ücret ödemeleri anlamına geliyordu.

Oyun geliştiricilerinden gelen eleştirilere ek olarak Unity'ye, şirketin iki ofisini kapatmasına ve bir CEO toplantısını iptal etmesine neden olacak kadar ciddi bir "potansiyel tehdit" durumu oluşmuştu.

Unity Yeni Düzenlemesini İlerleyen Günlerde Duyuracak

Şimdi Unity resmî bir özür mesajı yayınladı ve ilan edilen politikada "değişiklikler yapacağını" açıkladı. Unity'nin açıklaması şu şekilde:

"Düşüncelerinizi dinledik. Salı günü açıkladığımız çalışma süresi ücreti politikasının neden olduğu karışıklık ve endişe için özür dileriz. Sizi dinliyoruz, ekip üyelerimizle, topluluğumuzla, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla konuşuyoruz ve politikada değişiklikler yapacağız. Birkaç gün içinde bir güncelleme paylaşacağız. Dürüst ve eleştirel geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz."

Fiyatlandırma değişikliği, oyunları paketlere ve Game Pass gibi abonelik hizmetlerine dâhil etmenin önünde bir engel olarak görüldü. Ayrıca yeni politika 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdikten sonra dağıtılmaya devam ettiği sürece, hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan oyunlara uygulanacak olması da eleştirildi.

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