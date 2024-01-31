Universal Music, Şarkılarını TikTok'tan Çekiyor: Peki Neden?

Taylor Swift, Drake, Harry Styles ve diğer birçok sanatçının müziklerini temsil eden Universal Music Group (UMG), Tiktok plak şirketini vasatın altında bir lisans anlaşmasını kabul etmesi için “zorlamaya” ve “korkutmaya” çalıştığı yönündeki suçlamaların ardından TikTok'tan çekilmesi bekleniyor.

TikTok ve UMG arasındaki mevcut lisans anlaşması bugün, 31 Ocak'ta sona erecek ve Reuters, UMG'nin anlaşma sona erdiğinde şarkılarını hizmetten kaldıracağını bildirdi.

UMG, TikTok'un “müzik için adil bir değer ödemeden” müzik tabanlı bir iş kurmaya çalıştığını söyledi ve şirketi UMG'nin daha ünlü sanatçılarını tanıtmaya devam ederken gelişmekte olan sanatçıların müziklerini seçici olarak hizmetten kaldırmakla suçladı.

UMG, Gelirlerinin Yaklaşık Yüzde 1’inin Tiktok’ten Geldiğini Belirtiyor

UMG açık mektubunda “TikTok, sanatçılarımıza ve söz yazarlarımıza benzer konumdaki büyük sosyal platformların ödediği oranın çok altında bir oranda ödeme yapmayı teklif etti” diyerek TikTok'un müzik endüstrisindeki devasa ve büyüyen varlığına rağmen gelirinin yaklaşık yüzde 1'inin platformdan geldiğini iddia etti.

Üretken yapay zekanın insan sanatçıların itibarları ve geçim kaynakları için oluşturduğu risk, UMG'nin sanatçılarının genel güvenliği gibi dile getirdiği endişelerin de merkezinde yer alıyor.

Ayrıca UMG, YouTube ile ortaklık kurarak şirketler ve sanatçılar için güvenli ve karlı olan AI müzik kurallarının oluşturulmasında yer alıyor. TikTok'un ana şirketi ByteDance ise AI teknolojisini benimsemek konusunda daha temkinli davranıyor.

ByteDance CEO'su Liang Rubo'nun yapay zekâ teknolojilerine yeterince önem vermediğini ve yeni girişimlerin zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu ifade ettiği belirtiliyor. UMG CEO'su Lucian Grainge, AI tarafından üretilen düzenlenmemiş müziğin, sektöre zarar verebileceği uyarısında bulundu ve UMG'nin sanatçılarının ve söz yazarlarının meşruiyetini koruma mücadelesi verdiği vurgulandı.

Universal Music sorununa ek olarak sektörde benzer mücadelelerin yaşandığı belirtiliyor.