Birinci Öğretim Üniversite Harçları Geri Geldi İddiası Doğru mu?

Birinci öğretim üniversite harçları geri geldi iddiası ortaya atıldı. Peki, ortaya atılan bu iddia doğru mu? Resmi Gazete üzerinden yayımlanan düzenleme neleri içeriyor? Birinci öğretimin harç ödemek zorunda kalıp kalmayacağına dair detaylar haberimizde.

Üniversite Harçları Geri Geldi İddiası Ortaya Atıldı

Üniversite harçlarıyla ilgili yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında üniversite eğitimine başlayacak birinci öğretim öğrencilerinin de harç yatırmak zorunda kalacağı iddia edildi.

7384 CB Kararı uyarınca

"Üniversite harçları" geri gelmedi. Karar m.1/3 açıkça yazıyor; bu Devletçe karşılanacak.

Sadece yurt dışından gelenlerle okulu uzatanlardan alınacak.

Ayrıca 2547 sK m.47 uyarınca birinci öğretim öğrencilerinden alınacak tutar "harç" değil katkı payıdır. pic.twitter.com/A4jFFyO4XB — Murat BATI (@prof_bati) July 15, 2023

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacka Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" metninin üçüncü maddesinde şu ifade yer alıyor: