Gençler İçin Ücretsiz Müzekart Dönemi Başlıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arası tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS verecek. Müzekart GNS, ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret etme imkânı sunuyor.

Müzekart GNS başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Müzekart GNS ile Müze ve Ören Yerlerini Gezmek Ücretsiz

Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde!📌



Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.😎@gencliksporbak 🤝🏼 @TCKulturTurizm



Başvuru için: https://t.co/EQ1DuDMFM5 pic.twitter.com/qvTMkCeUYV — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 13, 2023

Müzekart GNS başvurusunda bulunan gençler, başvurularını onayladıktan sonra dijital kartlarını oluşturabilecek. Dijital kartlar, akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabiliyor.

Müzekart GNS ile gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek. Proje, gençlerin kültürel ve tarihi mirasımızı daha yakından tanımalarına ve Türkiye'yi daha iyi tanımalarına katkı sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.