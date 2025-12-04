Üniversitede Başkasının Yerine İmza Atılamayacak! Yeni Sistem Yolda

Üniversitelerde şimdiye kadar yoklama almak için imza atma yöntemine bağlı kalındı. Daha az öğrenci ile işlenen derslerde öğretim görevlilerinin tek tek atılan imzaları takip etmesi kolay olsa da kalabalık derslerde hangi öğrencinin hangi arkadaşının yerine imza attığını belirlemek oldukça zordu.

Bu geleneksel sistem, devamsızlık yapan öğrencilerin derste gibi gösterilerek yok yazılmamasını sağladı. Görünüşe bakılacak olursa hem sürekli derslere gelen öğrencilerin hem de akademisyenlerin şikâyetçi olduğu bu dönem yakında tamamen kapanabilir. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre üniversitelerde yeni bir sisteme geçiliyor.

Üniversitelerde QR Kod ile Yoklama Dönemi Başlıyor

Üniversitelerde devreye girecek QR kod ile yoklama sistemiyle birlikte fiziksel olarak imza atma sürecinin ortadan kalkacağı iddia edildi. Bu süreç tamamen dijitalleştirilerek devamsızlık yapan kişilerin dersin sorumluları tarafından hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmesi sağlanacak. Bir yandan zamandan tasarruf edilirken bir yandan da sahte imzaların önüne geçilecek.

Yeni sistemle birlikte her dersin başında dersin sorumlusu olan öğretim görevlisi, öğrencilerin telefonunu kullanarak tarayabileceği özel bir QR kod oluşturacak. Daha sonra bunu öğrencilere bildirecek ve öğrenciler de üniversitenin resmî uygulamasına girip elektronik yoklama kısmından derse katıldığını doğrulama işlemini gerçekleştirecek.

Bu sistemin manipüle edilmemesi için konum doğrulama özelliği devrede olacak. Böylece öğrencinin gerçekten de derse katılıp katılmadığı öğrenilebilecek. Ayrıca sadece kayıtlı öğrenci cihazlarının işlem yapılmasına izin verilecek. Bütün öğrenciler doğrulama işlemini gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra ise QR kod geçerliliğini yitirecek. Bu da dersin dışında yoklama alınmasının engelleneceği anlamına geliyor.

Yeni sistemin daha çok zaman tasarrufu ve şeffaflık sağlayacağı aşikâr. Hatta kâğıtlara artık gerek kalmayacağı için daha da çevre dostu bir çözüm olduğu bile söylenebilir. Şu an bazı üniversitelerde test edildiği görülse de bütün üniversitelerde geçerli hâle gelip gelmeyeceği gibi ayrıntılar şu anlık belirsizliğini koruyor.