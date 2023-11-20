YÖK, Üniversitelerde Yapay Zekâ Alanında Yeni Bölümler Açacak!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, akademide "yapay zekâ etik mevzuatı" hazırlığı yaptıklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme kılavuzunda "bilişim teknolojileri" ve "yapay zekâ" üzerine 10'a yakın yeni program ilan edeceklerini söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yapay zekâ uzmanları ve hukukçularla birlikte yapay zekâ üzerine akademik etik programını açıklayacaklarını duyurdu. Ahlaki çerçeve sınırları içinde olduğu sürece yapay zekânın yasaklanması veya kısıtılanmasını değil, teşvik edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve bilim insanlarının kontrollü bir şekilde yapay zekâdan faydalanmaları gerektiğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ ve bilişim teknolojileri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde yeni programlar açmayi hedeflediklerini dile getirdi.

YKS kılavuzunda 10 yeni programı duyuracaklarını söyleyen Özvar, üniversiteyi kazanacak yeni adayları bu bölümlere davet etti. İşte YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın konuyla ilgli açıklaması:

"Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda, gerek yapay zekâ gerekse bilişim teknolojilerine dair ön lisans, lisans, lisansüstünde yeni programlar açmak suretiyle üniversite sınavına girecek adaylarımıza yeni iş alanlarında çalışabilecekleri imkânlar sunmayı planlıyoruz.

2024'te 10'a yakın bilişim teknolojileri ve yapay zekâ üzerine programlar ilan edeceğiz ve bunları YKS kılavuzunda muhtelif üniversitelerin çatısı altında adaylara sunacağız. Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda yapmış olduğu program yenilikleri, geleceğin meslekleri bakımından en önemli çalışmalardan bir tanesini oluşturuyor.

Adaylarımızdan bilhassa program tercihinde bilişim ve yapay zekâ ağırlıklı programları tercih etmelerini, onun üzerine çalışmalarını tavsiye ediyorum.

Entelektüel veya fikri mülkiyet hakları bakımından yapay zekâ, bütün dünyada tartışılan çok önemli bir konu. Bu bakımdan bizler akademik faaliyetlerde, yapay zekâ çalışmalarının engellenmesi, kısıtlanması değil belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, yapay zekânın yasaklanması değil tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yapay zeka etik mevzuatını bütün üniversitelere şamil kılmak üzere önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ve üniversitelerimizle paylaşacağız. Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans gibi alanlarda bütün öğrencilerimizin yapay zekâdan ilgili etik kurallara göre istifade etmelerini isteyeceğiz."