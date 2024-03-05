YÖK Başkanı Duyurdu: Üniversitelerde Yapay Zeka Bölümleri Açılacak!
YÖK Başkanı artık üniversitelerde yapay zeka bölümleri açılacağını duyurdu. Listede hangi üniversiteler var? İşte detaylar!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısında, üniversitelerde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 5 lisans ve 12 ön lisans programı açılacağını duyurdu.
Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu"nun, dünyadaki diğer üniversitelerin bölüm ve program yapılarına yönelik incelemeler sonucunda öneriler sunduğunu belirten Özvar, "Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde, 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdik." ifadelerini kullandı. Özvar, bu sayının zamanla artacağını belirtti.
Yapay Zeka Hangi Üniversitelerde Var?
Özvar, yeni açılacak lisans seviyesindeki bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu duyurdu. Aynı zamanda, bu programlar ile ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri şu şekilde sıraladı:
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Bursa Teknik Üniversitesi
- Ege Üniversitesi
- Eskişehir Teknik Üniversitesi
- Gaziantep Üniversitesi
- Harran Üniversitesi
- Karabük Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Kayseri Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Konya Teknik Üniversitesi
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Sakarya Üniversitesi
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
- Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi
YÖK, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Programlarında Yenilikçi Eğitim Modeline Geçiyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka ve veri bilimi alanında açılacak olan yeni programlarda öğrencilere benzersiz bir eğitim deneyimi sunmak amacıyla çığır açan bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor.
Erol Özvar, tüm bu programların açılacağı üniversiteleri belirlerken bir dizi faktörü dikkate aldıklarını ifade etti. Özvar, öncelikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programlarına sahip olan üniversiteleri seçtiklerini, aynı zamanda bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programlarına sahip üniversiteleri de içeren bir listeyi belirlediklerini açıkladı.
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