YÖK Başkanı Duyurdu: Üniversitelerde Yapay Zeka Bölümleri Açılacak!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirilen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısında, üniversitelerde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 5 lisans ve 12 ön lisans programı açılacağını duyurdu.

Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu"nun, dünyadaki diğer üniversitelerin bölüm ve program yapılarına yönelik incelemeler sonucunda öneriler sunduğunu belirten Özvar, "Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde, 2'si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdik." ifadelerini kullandı. Özvar, bu sayının zamanla artacağını belirtti.

Yapay Zeka Hangi Üniversitelerde Var?

Özvar, yeni açılacak lisans seviyesindeki bölümlerin "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" olduğunu duyurdu. Aynı zamanda, bu programlar ile ön lisans programlarının açılacağı üniversiteleri şu şekilde sıraladı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi

YÖK, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Programlarında Yenilikçi Eğitim Modeline Geçiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zeka ve veri bilimi alanında açılacak olan yeni programlarda öğrencilere benzersiz bir eğitim deneyimi sunmak amacıyla çığır açan bir yaklaşım benimsemeye hazırlanıyor.

Erol Özvar, tüm bu programların açılacağı üniversiteleri belirlerken bir dizi faktörü dikkate aldıklarını ifade etti. Özvar, öncelikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programlarına sahip olan üniversiteleri seçtiklerini, aynı zamanda bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi ön lisans programlarına sahip üniversiteleri de içeren bir listeyi belirlediklerini açıkladı.