60 Bin Öğrencinin Açık Öğretim Sınavı İptal Edildi!

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavına giren 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. İlk dönem sınavları 9 Aralık'ta online ortamda gerçekleştirilen Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavlarında kopya çekildiği iddia ediliyor.

20 Aralık'a kadar öğrencilere sınavlarının tamamlamalarının izin verildiği ilk dönem sınavlarında öğrenciler sistemdeki bir açıktan faydalanarak soruları ortaklaşa çözdü. Bu yeni kopya sisteminin keşfedilmesinin ardından 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Öğrenciler Soruları Toplu Şekilde Fotoğraflayarak Çözdüler

Sistemdeki bir açık sayesinde aynı soruları çözmeyi başardığı iddia edilen öğrencilerin ayrıca soruların fotoğraflarını çekerek toplu gruplarda paylaştıkları tespit edildi.

Gözlemciler Komisyonu'nun aldığı kararla girmiş oldukları sınavlar iptal edilen 60 bini aşkın öğrenci 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'nın hiçbirine alınmayacak. Keza suçları yalnızca bununla da kalmıyor. Kanun gereği bir sınavda kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanların 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanması da mümkün.