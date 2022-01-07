Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek mi? YÖK Başkanı Açıkladı!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bu soru, vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi nedeni ile çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak merak edilen soruyu yanıtladı.

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de görülen Omicron varyantı nedeni ile vaka sayıları oldukça hızlı bir şekilde arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu sebepten ötürü öğrencilerin kafasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

AA'daki habere göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ünivesitelerde yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda yeni bir önlemin alınıp alınmayacağına yönelik bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Özvar, üniversiteleri çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Tüm illerde salgın ortamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Özvar, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğini ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda ki o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim, öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler. Bu konuda yetkili YÖK, kararları üniversitelerimizin yönetimlerine bırakmış vaziyettedir."

Kararların üniversitelerin yönetimlerine bırakılmış olmsının daha sağlıklı olacağını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Özvar, bunun nedeninin ise salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık göstermesi olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, bu çerçevede üniversitelerin yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki Hıfzıssıhha Kurulu, Valilik ve diğer ilgili birimlerle istişare etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabileceklerini açıkladı.

Eğitimin devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin bir kısmında çevrim içi olarak uzaktan öğretim yöntemi ile verilen ders sayılarında ya da oranlarında farklılık olabileceğini, bunların üniversitelerin aldığı kararlar olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeni ile yeni bir tedbir kararı alınmıştı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, alınan tedbirler kapsamında 2021-2022 güz yarıyılı sonuna kadar yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntem ile yürütülmesine karar verildiğini duyurmuştu.