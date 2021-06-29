Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversiteye giriş sınavsız olsun önerisinde bulundu. Yürürlükteki sınav sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini belirten Bahçeli, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle uygun eğitim alanının sağlanması gerektiğini söyledi.

Üniversiteye Giriş Sınavsız Olsun Önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversiteye giriş sınavına ilişkin oldukça önemlia çıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta sonunda 2 buçuk milyon gencin gelecekleri için YKS sınavında ter döktüğünü belirten Bahçeli, "Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'teki habere göre gençlerin hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanının olmadığının altını çizen Bahçeli, "Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır" diye konuştu.

Üniversite sınavının tamamen kaldırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, toplam üniversitelerin kontejyan sayısının 1 milyonu aştığını ifade etti. Türkiye'nin sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Bahçeli, "Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz" dedi.

İlköğretim ve ortaöğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sisteminin uygulanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu ve açıkalamasına şu sözler ile devam etti:

"Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım."

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Tarihi Belli Oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül’de başlayacak şekilde yürütülecektir" sözlerini kullanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına konu ile ilgili bir yazı göndermişti. Gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istenmişti.

Sınavsız üniversiteye geçiş sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce üniversitelere giriş sınavları kaldırılmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.