Şarjı 42 Saat Giden Ucuz Kulaklık Tanıtıldı!

UNIX, kısa bir süre önce Havana UX-W3 isimli yeni kablosuz kulaklık modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın yeni kulaklığı gürültü engelleme özellikleri, uzun pil ömrü ve katlanabilir tasarım gibi kullanıcı dostu özelliklerle geliyor. İşte UNIX Havana UX-W3 özellikleri ve fiyatı!

UNIX Havana UX-W3 Özellikleri Neler?

Ses Teknolojisi: Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Çevresel Gürültü Engelleme (ENC)

Bağlantı: Bluetooth (10 metre menzil)

Batarya: 300 mAh kapasite

Oynatma Süresi: 42 saate kadar

Bekleme Süresi: 400 saat

Şarj Tipi: USB-C (2-3 saat tam dolum süresi)

Tasarım: Katlanabilir kulak üstü yapı ve RGB aydınlatma

Renk Seçenekleri: Siyah ve Bej

UNIX Havana UX-W3'ün Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

UNIX Havana UX-W3 kulaklığı USB-C üzerinden şarj olabiliyor. Ürünün 300 mAh kapasiteli bataryası tek şarjla 42 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Aynı zamanda 400 saate kadar bekleme süresi bulunuyor. Bununla birlikte pilin tam şarj olması yaklaşık iki ila üç saat sürüyor. Kısacası, kullanıcılar kulaklığı kullandıklarında şarjın sürekli bitmesi gibi bir sorunla karşılaşmayacak.

UNIX Havana UX-W3'te Gürültü Engelleme Var mı?

HAVANA UX-W3, aktif gürültü engelleme (ANC) ve çevresel gürültü engelleme (ENC) özelliklerine sahip. Aktif gürültü engelleme müzik dinleme sırasında arka plan seslerini azaltıyor. Çevresel gürültü engelleme ise aramalar sırasında ortam gürültüsünü filtreleyerek ses netliğini artırıyor. Ürünün Bluetooth menzili ise 10 metreye kadar çıkabiliyor.

UNIX Havana UX-W3 Tasarımı Nasıl?

Bu tür kulaklıklarda en çok merak edilen detay uzun süreli kullanımlarda kulaklarda ağrı yapıp yapmayacağı diyebiliriz. Havana UX-W3’ün kulak süngerleri ise bu gibi senaryolarda kullanıcıları rahatsız etmiyor ve terleme gibi sorunlara da yol açmıyor.

Kulaklık, işiniz bittiğinde kolaylıkla katlanıp saklanabiliyor. Ayrıca gövdesindeki RGB aydınlatmasıyla oyuncu odaklı tasarım ögelerine de ev sahipliği yapıyor. Dahası, siyah ve bej olmak üzere iki farklı renk seçeneğini tercih edebileceksiniz.

UNIX Havana UX-W3 Fiyatı Ne Kadar?

UNIX Havana UX-W3 modelinin fiyat etiketi 1.699 Rupi olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 800 TL'ye denk geliyor. Ürünün özelliklerini ve fiyat etiketini dikkate aldığımızda bütçe dostu bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Daha önce bu tür kulaklıklarda tatsız deneyimler yaşadım. Özellikle birkaç saat süren oyunlardan sonra kulağımda ciddi ağrılar oluşuyordu. Bu nedenle benim için bir kulaklıkta en çok önem verdiğim detay kulak süngerlerinin kalitesi. UNIX Havana UX-W3, uygun fiyatının yanı sıra bu tür sorunları da çözerse gerçekten başarılı bir alternatif olabilir.