15 Dakika Şarjla 7 Saat Kullanılan Kulaklık İçin Yeni Renk Duyuruldu

Bowers & Wilkins, Px7 S3 kulaklığı için yeni bir renk seçeneği duyurdu. Şimdiye kadar dört renk seçeneği ile sunulan model, son eklenen renkle birlikte artık çok daha geniş bir renk yelpazesi ile kullanıcıları karşılıyor. Böylece cihaz hemen hemen her tarza hitap edecek hâle geliyor.

Bowers & Wilkins Px7 S3 İçin Hangi Renk Seçeneği Geldi?

Marka tarafından yapılan duyuruya göre Px7 S3 modeli için "Vintage Maroon" isimli vişne rengi sunulmaya başlandı. Şimdiye kadar sunulan renkler arasında beyaz, siyah, buz mavisi ve mavi yer alıyordu. Son eklenen renk seçeneği ile toplam renk seçeneği 5 adet oldu. Yeni renk şu an Türkiye'de mevcut görünmüyor ancak ilerleyen süreçte Türk kullanıcılarla da buluşturulması bekleniyor.

Bowers & Wilkins Px7 S3'ün Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik Bio Cellulose sürücüler

Bağlantı: Bluetooth 5.3

Mikrofon: Her iki taraf için 4 tane olmak üzere toplamda 8 adet

Sesli Görüşmeler İçin Kalıte Arttırma: ADI Pure Voice

Pil Ömrü: 30 saat oynatma

Hızlı Şarj: 15 dakikalık şarj ile 7 saat

Ağırlık: 300 g

Bowers & Wilkins Px7 S3'ün Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Cihaz, 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Öte yandan 15 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Geceleri cihazınızı şarj etme gibi bir alışkanlığınız yoksa ve sabahları evden çıkmadan önce de kulakliginızı şarj etmek için yeterince zaman bulamıyorsanız uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliklerinin oldukça büyük faydasını görmeniz muhtemel.

Bowers & Wilkins Px7 S3 Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklığın her iki tarafında 4 adet mikrofon mevcut. Bu sayede çevredeki sesi sürekli olarak analiz ederek ortamda hâkim olan gürültüyü bastırıyor. Toplu taşıma araçlarındaki uğultuları azaltarak müziklere daha iyi konsantre odaklanmanızı sağlıyor. Ayrıca ADI Pure Voice algoritması sayesinde sesinizi de ön plana çıkarıyor. Böylece rüzgârlı havada birileriyle sesli görüşme gerçekleştirmek sorunsuz bir hâle geliyor

Bowers & Wilkins Px7 S3 Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Bowers & Wilkins'in Px7 S3 modeli, 40 mm dinamik Bio Cellulose sürücülerle birlikte geliyor. Daha hafif olması sayesinde seste bozulmaların önüne geçen bu sürücü, daha net tizler elde etmenize ve seslerin kulaklığınıza daha canlı gelmesine olanak tanıyor. Bluetooth 5.3 destekli kulaklık, aptX ses kodeki sayesinde gecikme süresini minimum seviyede tutarken kayıpsız ses iletimi sağlıyor.

Bowers & Wilkins Px7 S3'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Bowers & Wilkins Px7 S3 şu an (devam eden yüzde 20 indirim oranıyla birlikte) Türkiye'de 28 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri tükenmiş olsa da buz mavisi ve mavi renk seçeneği satın alınabilir durumda.

Editörün Yorumu

Bowers & Wilkins Px7 S3'ün yeni renk seçeneği her ne kadar bana hitap etmese de oldukça şık göründüğünü belirtmem gerekiyor. Kulaklık zaten genel olarak kendini gösteren bir tasarıma sahip. Bu renk de cihazı bulunduğu ortamda doğrudan ilgi odağı hâline gelmesini sağlayacak gibi görünüyor.