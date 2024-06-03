Ünlü Japon Milyarder Ay Uçuşunu İptal Etti: Peki Neden?

2018 yılında SpaceX'in Starship'i ile Ay yörüngesinde gerçekleşecek bir uçuşa kayıt yaptıran Japon milyarder Yusaku Maezawa seyahatini iptal etti.

Ünlü milyarder X'te yayınladığı açıklama metninde bu kararı almasındaki nedenin Starship'in hâlâ geliştirme aşamasında olması ve "dearMoon" fırlatmasının 2030'lara kadar gerçekleşemeyecek olması olduğunu söyledi.

Maezawa Starship'in Kısa Zamanda Tamamlanacağına İnanmıyor

"dearMoon'un 2023 yılı sonuna kadar fırlatılacağı varsayımına dayanarak 2018 yılında sözleşmeyi imzaladım. Bu gelişmekte olan bir proje, dolayısıyla durum bu ancak Starship'in ne zaman fırlatılabileceği hâlâ belirsiz. Bu durumda geleceğimi planlayamıyorum ve mürettebat üyelerini daha fazla beklettiğim için kendimi kötü hissediyorum. Bu projenin gerçekleşmesi için heyecan duyanlardan özür dilerim."

Maezawa dearMoon projesini 2018 yılında SpaceX'in Hawthorne fabrikasında Elon Musk ile birlikte duyurmuştu.

Projenin finansmanına yardımcı olmak için şirkete büyük miktarda ödeme yaptığı ve daha sonra yolculuk için aralarında sanatçılar, fotoğrafçılar, YouTuber'lar ve Koreli bir grubun bir üyesinin de bulunduğu sekiz kişi seçtiği bildirilmişti.

Ancak Starship'in geliştirilmesi, neredeyse tüm roket geliştirme programlarında olduğu gibi beklenenden daha yavaş oldu. İlk test uçuşu bile sadece bir yıl önce yapıldı ve ilk tam başarılı fırlatma (aracın sağlam kalmasıyla) sadece birkaç ay önce gerçekleşti.

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