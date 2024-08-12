BYD'nin Ardından: Dünyaca Ünlü Otomobil Devi Türkiye'ye Yatırım Yapmaya Geliyor!

Türkiye, dünyaca ünlü otomobil üreticileri için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin 1 milyar dolarlık devasa Türkiye yatırımın yeni yatırımların önünü açtığını ve önümüzdeki dönemlerde başka bir üreticinin daha büyük ölçekli yatırımını duyuracaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye Yeni Nesil Araç Üretim Merkezi Haline Gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Türkiye'nin otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi. Kacır, BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımının yenilerini tetiklediğini ve çok yakında başka bir üreticinin daha yatırımını duyuracaklarını belirtti.

Kacır, BYD'nin yatırımının Türkiye’nin ihracatına 2,5 milyar dolar düzeyinde ek bir katkı sağlayacağını belirtti. Gelecekte diğer üreticilerin yatırımlarıyla bu katkının daha da artabileceğini vurguladı. Kacır ayrıca, Türkiye'nin adım adım Avrupa’nın ve bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline gelmesini ümit ettiğini ifade etti.

Şu an için hangi markanın Türkiye'ye yatırım yapacağı açıklanmazken, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Türkiye’de haliha­zırda 8 farklı küresel markanın üretim altyapısı var. Bu mar­kalardan da önümüzdeki dö­nemde yeni nesil otomobil ya­tırımları duyacağız. Çok yakın­da mevcut bir üreticimizin çok büyük ölçekli bir yeni nesil araç yatırımını paylaşacağız.

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