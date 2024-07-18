Ünlü Otomobil Şirketi Akıllı Telefon İşinde Kararlı: Yeni Model Ortaya Çıktı!

Elektrikli otomobilleriyle tanınan NIO, geçtiğimiz yıl NIO Phone ile akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Çinli üreticinin ilk modeli Snapdragon 8 Gen 2, 2K ekran ve 16 GB RAM gibi teknik detaylarla üst segmente hitap ediyordu. Son gelen bilgiler, şirketin ilgiden memnun olduğunu ve bir devam modeli üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

NIO Phone 2, 3C Sertifikası Aldı

NIO Phone 2, N2301 model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 66W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen bir bataryayla geleceğini gösterirken, diğer teknik detayları henüz ortaya çıkarmıyor. Lansmanın ise çok yakında yapılacağı sinyallerini verdiğini belirtelim.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi şimdilik resmileşmedi, ancak şirkete yakın kaynaklara göre bu ayın sonlarına doğru veya ağustos ayı içinde piyasaya sürülecek. Son olarak, selefini dikkate alarak modelin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.