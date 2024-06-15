Until Dawn Filminin Oyuncuları Belli Oldu: Oyundaki Oyuncular Filmde Yer Alacak mı?

PlayStation Productions ve Screen Gems, interaktif korku oyunu Until Dawn'ın yeni film uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı.

Until Dawn Filmi Oyuncuları

Deadline'ın haberine göre kadroda Amazon Prime'ın The Idea of You'sunda Anne Hathaway ile birlikte rol alan Ella Rubin ve Hulu'nun Love, Victor'unda Victor Salazar'ı canlandıran Michael Cimino yer alacak.

Expats'ten Ji-young Yoo ve Sitting in Bars with Cake'ten Odessa A'zion da bir katil tarafından avlanırken uzak bir dağ kulübesinde geceyi geçirmek zorunda kalan sekiz genç yetişkini canlandıracak karakteri üstlenmek için için imza atanlar arasında yer alıyor.

Supermassive Games, Rami Malek ve Hayden Panettiere de dâhil olmak üzere Until Dawn'ı geliştirmek için karakterlerde hareket yakalama ve seslendirme rolünü üstlenecek bir dizi ünlü oyuncuyla anlaşmıştı.

Oyundaki Oyuncular Filmde Yer Almayacak

Oyunun film uyarlamasının duyurulmasının ardından aynı oyuncu kadrosunun film uyarlamasında da yer alıp almayacağı merak ediliyordu ancak oyuncular belli olduğuna göre bu sorunun cevabını öğrendik diyebiliriz. Gerekçeye gelirsek, artık bu oyuncular orijinal rollerini oynamak için uygun yaşta değiller, bu yüzden projede yer almamaları oldukça normal.

Sony'nin yapım şirketi başkanı Asad Qizilbash, Deadline'a yaptığı açıklamada, "PlayStation Productions olarak, sevilen oyunlarımızı uyarlamak için her zaman hayranlarımızın keyif alacağı yaratıcı ve özgün yollar bulmaya çalışıyoruz. Screen Gems ile birlikte zaten mükemmel olan film yapım ekibimizi ve onların uyarlama vizyonunu geliştiren harika bir yeni karakter kadrosu oluşturduk." ifadelerini kullandı.

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