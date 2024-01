Until Dawn Yakında PS5 ve PC İçin Duyurulabilir!

Sony'nin PC tarafına son zamanlarda gelen birinci parti özel oyunları bir süredir olduğundan zayıf ve sayıca azalmış durumda ancak şirket sevilen bir PS4 özel oyununun geri dönüşüyle PC oyuncularını yeniden memnun edecek gibi görünüyor.

Sony, PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmeye başladığından bu yana oyuncuların en çok istediği oyunların başında Bloodborne ve Until Dawn geliyordu. Bloodborne için hâlâ beklememiz gerekecek olsa da sızıntılarıyla ünlü billbil-kun'a göre Until Dawn yakında PS5 ve PC için duyurulacak.

Sızıntı yapan kişi Dealabs'ta yayınlanan bir raporda, 2015 yılında Supermassive Games tarafından geliştirilen sevilen korku oyununun önümüzdeki 15 gün içinde, muhtemelen yaklaşmakta olan State of Play sunumunda PS5 ve PC için duyurulacağını iddia ediyor.

Bunun yanı sıra yine aynı sızıntı sahibi dün Death Stranding 2'nin de (On the Beach isim ekiyle çıkış yapacağı söyleniyor) aynı zaman dilimi içinde yeni bir fragmanının gösterileceğini iddia etti.

Until Dawn PC'ye Ne Zaman Çıkacak?

Until Dawn'a geri dönersek, oyunun adı yine Until Dawn olacak ancak şimdilik bir remaster veya bir yeniden yapıma mı sahip olacağı belli değil. Oyunun PS5 ya da PC'de ne zaman yayınlanacağı ya da her iki platformda aynı anda yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda da henüz bir bilgi yok ancak en az bir yıldır geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor.

Burada asıl önemli nokta Sony kısa süre önce Until Dawn'ın film uyarlaması üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Özellikle de şirketin The Last of Us'ı da tam olarak bu şekilde ele aldığı düşünüldüğünde, Until Dawn'ı PC'ye film uyarlamasıyla yakın tarihte piyasaya sürmesi oldukça mantıklı görünüyor.

