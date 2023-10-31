Uranüs'e Yönelik Yeni Keşif: Anlam Verilemeyen Sıcaklığının Nedeni Bulunmuş Olabilir!

Uranüs'ün Güneş'e en uzak yedinci gezegen olması nedeniyle bu kadar sıcaklığa sahip olmaması gerekiyor ancak bu sıcaklığın kaynağı bulunmuş olabilir.

Uranüs'e Yönelik Yeni Keşif: Anlam Verilemeyen Sıcaklığının Nedeni Bulunmuş Olabilir!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bilim insanları Uranüs'teki kızılötesi auroraların keşfini doğruladı ve bu keşif gezegenin neden bu kadar sıcak olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, yaklaşık 20 yıl önce çekilen verilere bakarken yalnızca kızılötesinde görünen bu özel auroraların varlığını doğruladı.

Veriler, Uranüs'ü oluşturan ve kuzey bölgelerinde parlayan kızılötesi auroraların varlığını gösteriyor. Bu keşfin, geçmişte gördüğümüz Uranüs auroraları hakkındaki bazı boşlukları ve bilinmeyenleri doldurmaya yardımcı olacağı umuluyor.

Güneş'e en uzak yedinci gezegen olan Uranüs, bilimsel olarak olması beklenenden çok daha sıcak ve yüzyıllardır gezegenin bu durumu en merak edilen noktalarından biri.

Uranüs'te Kızılötesi Auroralar Keşfedildi

Uranüs'e Yönelik Yeni Keşif: Anlam Verilemeyen Sıcaklığının Nedeni Bulunmuş Olabilir!

Süregelen teorilerden biri, enerjik auroraların buna neden olabileceği ve auroradan gelen ısıyı gezegenin manyetik ekvatoruna doğru itebileceği yönünde. Bu kızılötesi auroraların Uranüs'te de var olduğunun doğrulanması, bu teorinin daha da kanıtlanmasına yardımcı olabilir. 

Elbette bunlar Uranüs'te denk gelinen tek auroralar değil. Uranüs'teki morötesi auroraları birkaç yıldır biliyoruz ancak kızılötesi auroralar konusunda bilinen net bir durum yoktu fakat bilim insanları kızılötesi auroraların orada olması gerektiğine inanıyor ve 1992'den beri var olduklarına dair kanıt arıyorlardı.

Bu keşifler gelecekte Uranüs'e bir keşif sondası gönderilmesiyle sonuçlanabilir ancak NASA'nın Mars ve Ay'a dayalı yoğun programı nedeniyle bunu kısa vadede görmemiz oldukça zor gibi görünüyor.

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