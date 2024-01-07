Urbanista, Güneş Enerjili Kulaklık Serisini 2024 İçin Yeniliyor!

Urbanista, 2024 için güneş enerjili kulaklık serisini güncelledi. Geçtiğimiz yılın tanıtımını yapan Urbanista'nın kablosuz kulaklık modeli Los Angeles ANC güneş panelleri ve aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çekmişti. Şimdi CES 2024 odaklı tanıtılan yeni sürümlerle firma Phoenix ve Los Angeles modellerini daha da geliştirdi.

Phoenix ve Los Angeles Modelleriyle Kulaklık Deneyiminde Devrim!

Phoenix kafa üstü formundaki şık tasarımıyla öne çıkarken şarj kutusu üzerinde Exeger tarafından üretilen Powerfoyle adlı güneş hücresi materyali kullanıyor. Bu özellik sayesinde güneş altında şarj edilebilen kutu her saatlik güneşlenme ile bir saatlik ekstra kullanım süresi sunuyor. İç mekandaki ışıklarla da şarj edilebilme özelliği, pratik kullanım sağlıyor. Phoenix, sadece kulaklıklarla 8 saatlik bir kullanım sunarken kutu ile birlikte 32 saate kadar uzatılabiliyor.

Los Angeles modeli ise kafa üstü formundan ziyade kulak içi tasarımıyla dikkat çekiyor. Yenilenen versiyonu ile birlikte tam şarjla 60 saat kullanım süresi sunuyor ve güneş altında şarj olabilme özelliğini koruyor.

Bluetooth 5.2 teknolojisi ve USB-C üzerinden şarj edilebilme özelliği ile her iki model de kullanıcılarına pratik bir deneyim sunuyor. Adaptif gürültü engelleme özelliği sayesinde çevresel gürültü seviyesine otomatik olarak adapte olabilme özelliği, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Yeni Urbanista Phoenix ve Los Angeles modelleri, ilk sürümlere göre daha verimli donanımlarla birlikte geliyor. Fiyatlarında da indirim yapılan bu modeller, kullanıcılara daha erişilebilir bir kulaklık deneyimi sunuyor. Phoenix modeli 129 dolar, Los Angeles modeli ise 179 dolara satın alınabilecek. Yenilikçi özellikleri ve uygun fiyatlarıyla Urbanista, güneş enerjili kulaklık pazarında fark yaratmaya devam ediyor.

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