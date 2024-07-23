İşyerlerinde Üretken Yapay Zeka Kullanımı Arttı! Bu Teknolojiyle Tanışmayan Şirketler Geri Kalacak

Yeni bir araştırmaya göre, İngiltere'deki şirketlerin yaklaşık üçte biri (%31) halihazırda bir tür üretken yapay zeka (GenAI) teknolojisini kullanıyor ve bu sayı önümüzdeki yıllarda hızla artmaya devam edecek.

Capgemini tarafından yapılan araştırma ile GenAI'nin manşetlerde yer aldığı kadar yaygın görünmese de, bu rakamın bir yıl önceki %3'lük oranından önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

Şirketler Daha Fazla Yapay Zeka Kullanmaya Başladı

Ankete katılan 1.100 küresel yönetici, GenAI kullanımının önemli faydalar sağladığını ortaya koydu. Şirketler ortalama olarak %8,1 verimlilik, %6,3 operasyonel verimlilik ve %6,2 müşteri katılımı ve memnuniyetinde artış bildirdi. Ayrıca satışlarda %4,2'lik bir artış ve maliyetlerde %3,1'lik bir düşüş gördü.

Dahası, ezici bir çoğunluk (%89) önümüzdeki bir ila üç yıl içinde yapay zeka araçlarını veya aracılarını uygulamaya koyma planlarını doğruladı. Bu da iş dünyasının bu yeni teknolojiye olan artan güven ve ilgisini gösteriyor.

Capgemini ayrıca İngiliz işletmeleri arasında GenAI konusunda daha fazla iyimserlik olduğunu da vurguladı. Çünkü ankete katılanların beşte dördü (%84) bu teknolojinin dönüşüm, daha fazla gelir ve yenilik sağlayacağına inanıyor. Bu oran küresel ortalama olan beşte üçten (%60) önemli ölçüde daha yüksek.

Ancak araştırma, bazı zorlukların da olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan şirketlerin neredeyse tamamı (%98) GenAI kullanımına bir ölçüde izin verdiklerini belirtse de, birçoğu altyapı, veri veya bütçe kısıtlamaları nedeniyle tüm avantajlardan yararlanamıyor olabilir.

Genel olarak, bulgular GenAI'nin iş dünyasında hızla benimsendiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Bu teknolojiyi benimseyen şirketler, verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyetini geliştirme potansiyeline sahip olarak öne çıkıyor.