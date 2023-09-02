Üretken Yapay Zekalar Oyun Sektörüne de Geliyor: Oyun Tasarım Aracı Ortaya Çıktı!

Üretken yapay zekâ dünyası, geliştiricilerin yapay zekâlardan yararlanmanın yenilikçi yollarını keşfetmesiyle genişlemeye devam ediyor. Bu ortama özellikle benzersiz bir katkı sağlayan Hiber3D, ChatGPT'de kullanılan türden basit yönlendirmelerle tüm sanal dünyaları oluşturmak için Google'ın üretken yapay zekâsından yararlanan yeni bir araç olarak dikkat çekiyor.

Diğer yapay zekâ sanat programlarının aksine, Hiber3D kendisini statik 2D veya 3D görüntüler üretmekle sınırlamıyor, bunun yerine tamamen sürükleyici oyun ortamları oluşturmayı hedefliyor. Ana hedef, maliyetleri en aza indirirken oyun geliştirmeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak.

Hiber3D Nasıl Çalışıyor?

Üretken yapay zekâ genellikle işleri basitleştirme potansiyeli nedeniyle ilgi çekiyor olsa da hâlen daha tüm uygulamalar bu basitlikten faydalanamıyor. Oyun geliştirme ve tasarlama alanında da bu yapay zekâların kullanımının giderek arttığını görebiliyoruz.

Hiber3D'nin YouTube tanıtımında, oyun dünyaları oluşturmak için birden fazla istem kullanılıyor. İnsan girdisinin getirdiği yaratıcı dokunuştan yoksun olsalar da sonuçlar oldukça kullanışlı. Çoğu ortam nispeten basit ve işlevsel kalıyor ancak geliştiriciler biraz daha detay eklemeye kalktığında işler hızla kontrolden çıkıyor.

Şimdilik bu aracın geliştirme süreci oldukça erken aşamalarda olsa da geleceği olduğu aşikâr.

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