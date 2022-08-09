USB-C Destekli AirPods'larla İlgili Yeni Gelişme

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre AirPods, 2023'te USB-C'yi destekleyen bir şarj kutusuyla gelebilir. Apple'ın bu yıl içinde piyasaya sürmesi beklenen AirPods Pro 2'de USB-C'yi beklememiz gerekiyor gibi görünmüyor ancak Kuo hâlâ cihazın bir Lightning bağlantı noktasına sahip olabileceğine inanıyor.

AirPods kasasına bir USB-C bağlantı noktası eklemek, şarj kablolarını mevcut bir iPhone ile değiştirmek istediğinizde her zaman yaptığınız eylemi yapamayacağınız anlama gelecek ancak bunun dışında diğer tüm USB-C kablolarla da uyumlu hâle getirecek.

Apple Bir Süredir Ürünlerini USB-C'ye Hazırlıyor

Mayıs ayında Kuo, Apple'ın gelecek yıla kadar göstermeyeceğine inandığı USB-C uyumlu bir iPhone üzerinde de çalıştığını öne sürmüştü. Bu, Apple'ın iPhone'ları USB-C ile test etmeye başladığını gösteren Apple gözlemcisi Mark Gurman'ın söylentileriyle de uyuşuyor. Gurman, "en erken" 2023 yılına kadar cihazları piyasada görmeyi beklemememiz gerektiğine inanıyor.

Apple, iPad'lerini zaten USB-C'ye geçirdi ve diğer cihazlarındaki bağlantı noktalarını değiştirmeye yönelik söylentileri de AB'de yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte doğrulanabilir. Mevzuat, ülkede satılan tüm telefonların 2024 sonbaharına kadar USB-C ile gelmesini ve diğer cihazların takip etmesi için de bir son tarih verileceğini belirtiyor.

Peki siz USB-C'ye geçiş sürecinden memnun musunuz yoksa Lightning kablosunu mu tercih edersiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.