USB-C Destekli AirPods'larla İlgili Yeni Gelişme

Apple yavaş yavaş USB-C'ye geçiş sürecinde ve 2023'te çıkacak olan AirPods'un USB-C şarj kutusuyla geleceği iddiaları ortaya çıktı. İşte detaylar!

USB-C Destekli AirPods'larla İlgili Yeni Gelişme
Barış Bulut
Barış Bulut -

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre AirPods, 2023'te USB-C'yi destekleyen bir şarj kutusuyla gelebilir. Apple'ın bu yıl içinde piyasaya sürmesi beklenen AirPods Pro 2'de USB-C'yi beklememiz gerekiyor gibi görünmüyor ancak Kuo hâlâ cihazın bir Lightning bağlantı noktasına sahip olabileceğine inanıyor.

AirPods kasasına bir USB-C bağlantı noktası eklemek, şarj kablolarını mevcut bir iPhone ile değiştirmek istediğinizde her zaman yaptığınız eylemi yapamayacağınız anlama gelecek ancak bunun dışında diğer tüm USB-C kablolarla da uyumlu hâle getirecek.

USB-C Destekli AirPods'larla İlgili Yeni Gelişme

Apple Bir Süredir Ürünlerini USB-C'ye Hazırlıyor

Mayıs ayında Kuo, Apple'ın gelecek yıla kadar göstermeyeceğine inandığı USB-C uyumlu bir iPhone üzerinde de çalıştığını öne sürmüştü. Bu, Apple'ın iPhone'ları USB-C ile test etmeye başladığını gösteren Apple gözlemcisi Mark Gurman'ın söylentileriyle de uyuşuyor. Gurman, "en erken" 2023 yılına kadar cihazları piyasada görmeyi beklemememiz gerektiğine inanıyor.

Apple, iPad'lerini zaten USB-C'ye geçirdi ve diğer cihazlarındaki bağlantı noktalarını değiştirmeye yönelik söylentileri de AB'de yürürlüğe girecek yeni yasayla birlikte doğrulanabilir. Mevzuat, ülkede satılan tüm telefonların 2024 sonbaharına kadar USB-C ile gelmesini ve diğer cihazların takip etmesi için de bir son tarih verileceğini belirtiyor.

Peki siz USB-C'ye geçiş sürecinden memnun musunuz yoksa Lightning kablosunu mu tercih edersiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

iPhone'ların Lightning Şarj Kablosu Artık Tarih Oluyor
TEKNOLOJİ

iPhone'ların Lightning Şarj Kablosu Artık Tarih Oluyor

Apple, Lightning şarj kablosu yerine USB Type-C standartlarına geçmeyi planladığı söylentileri ortaya çıkmış olsa da Apple tarafından bu geçişin sağlanmasının daha yıllar alacağı ortaya çıkmıştı.

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