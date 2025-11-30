USB Portlarının Renkleri Ne Anlama Geliyor? Hız ve Güç Farkları

Bilgisayar ya da çeşitli cihazlarla uğraşırken USB portlarının bazen farklı renklere sahip olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum estetik bir tercih gibi görünse de aslında renklerin bir anlamı var. Örneğin bir USB portu mavi renkteyse, bu portun USB 3.0 standardını desteklediğini gösterir.

Turuncu USB portları da USB 3.0 destekler ancak her zaman açık kalan pasif güç aktarımına sahiptir. Hatta bazı cihazlarda turkuaz renkli USB portları bile var.

USB Port Renk Kodları: Hız, Güç ve Standartlar

Siyah USB portu gördüğünüzde bu genellikle USB 2.0 Hi-Speed standardını desteklediğini ifade eder. İsminin “Hi-Speed” olmasına aldanmayın; bu standart artık oldukça eski. Maksimum 480 Mbps veri aktarım hızına sahiptir. Bu da 5 Gbps’ye kadar çıkan USB 3.0’a göre oldukça yavaştır.

Renk Standart Hız Ek Özellik Beyaz USB 1.x 1.5 Mbps – 12 Mbps Yok Siyah USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbps Yok Mavi USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps’e kadar Yok Kırmızı USB 3.1 Gen 2 & USB 3.2 10 Gbps – 20 Gbps Genellikle "Always On" (Her zaman açık) Sarı USB 2.0 & USB 3.0 480 Mbps – 5 Gbps Her zaman açık, Pasif Güç İletimi Turuncu USB 3.0 5 Gbps’e kadar Her zaman açık, Pasif Güç İletimi

Her USB Type-A kabloyu bu portlara takabilirsiniz ancak yeni bir akıllı telefon gibi modern bir cihaz kullanıyorsanız veri aktarımı ve şarj hızları daha düşük olacaktır. 2000 yılında çıkan USB 2.0 hâlâ birçok cihazda bulunsa da USB-C, USB 3.0 ve üzeri standartlara kıyasla oldukça yavaş kalır.

Microsoft, Intel ve IBM gibi şirketlerin 90’ların ortasında geliştirdiği USB portu, kişisel bilgisayarlarda çevre birimlerini standart hâle getirmek için tasarlandı. İlk sürüm olan USB 1.0, performansı artırmak ve özellikle veri aktarım hızını yükseltmek için zaman içinde güncellendi.

USB 1.0 portları genelde beyaz renktedir. Sonrasında ise USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 ve USB-C (teknik olarak USB 4 olsa da bu adlandırma genelde kablo standardı için kullanılıyor) gibi sürümler ortaya çıktı.

Bu kadar çok USB sürümü olunca portların farklı renklerde olması kaçınılmaz hâle geliyor. Renkler, hepsinin aynı tasarıma sahip olmasına rağmen hangi portun hangi standardı desteklediğini hızlıca anlamayı sağlıyor.

Böylece siyah veya mavi bir port gördüğünüzde yeteneklerini anında kestirebilirsiniz. Daha hızlı bir porta ihtiyacınız varsa doğru bağlantıyı kolayca seçebilirsiniz. Masaüstü bilgisayarınızda, dizüstünüzde ya da başka bir cihazda USB kullanırken portun rengine dikkat edin; beklediğinizden farklı bir renk görebilirsiniz.