Telefonunda Depolama Sorunu Yaşayanlara Müjde: Uygulama Arşivleme Özelliği Geliyor!

Google, Android 15 ile Uygulama Arşivleme adında ilginç bir yeni özellik getiriyor. Mishaal Rahman'a göre bu özellik bir Android kullanıcısının bir uygulamayı indirmek için veya bir dosyayı kaydetmek için gerekli yere sahip olmadığında bu yerin oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Özelliğin çalışma mantığı bir uygulamayı kaldırıp tekrar ihtiyaç duyduğunuzda yeniden yüklemek yerine, bir uygulamayı kaldırmak yerine arşivleyebilmeniz üzerine kurulu. Bu da sizi arşivlediğiniz uygulamayı kullanmanız gerektiğinde tekrar kurmak zorunda kalmaktan kurtaracak.

Uygulama arşivleme şu anda bir Android özelliği değil, bir Google Play Store özelliği ancak Android 15 yayınlandığında bu durum değişecek ve özellik işletim sistemi düzeyinde çalışacak.

Uygulama Arşivleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Rahman, Android 14 QPR2 beta güncellemesinde Google'ın işletim sistemi düzeyinde uygulama arşivlemeyi desteklediğini keşfetti ve Ayarlar uygulamasında "Arşivle" ve "Geri Yükle" seçeneklerini gün yüzüne çıkardı. Rahman, Android 14 QPR3 Beta 2'nin yayınlanmasından sonra Android'in yerleşik uygulama arşivleme özelliğini tamamen etkinleştirebildiğini de belirtiyor.

Rahman paylaştığı videoda 387MB depolama alanı kaplayan Uber uygulamasını nasıl arşivlediğini gösteriyor. "Arşivle" düğmesine bastıktan sonra Uber uygulamasının kapladığı alan yalnızca 17,64 MB'a düşerek %95,4 azalıyor. Rahman ardından "Geri Yükle" seçeneğine bastığında uygulama Google Play Store tarafından indirilip yeniden yükleniyor ve Rahman'ın hesapta oturum açmaya devam etmesinin yanı sıra, uygulama işlem sırasında hiçbir veri kaybetmiyor.

Bir şekilde özellik Android 14'ün beta sürümünde çalıştırılmış olsa da Android 15 gelene kadar herkese açık bir şekilde kullanılamayacak.

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