Uygulama Gelirleri İlk Kez Oyun Gelirlerini Geçmeyi Başardı

Mobil analiz firması data.ai'nin uygulama ekonomisine ilişkin yıllık incelemesi, mobil uygulamalara yönelik tüketici harcamalarının bir önceki yıla göre %19 artış gösterdikten sonra 2022'de ilk kez azaldığını ortaya koydu. Rapora göre tüketici harcamaları 2022 yılında %2 oranında düşerek 167 milyar dolara ulaştı. İndirmeler ise bir önceki yıla göre %11 artarak 255 milyara ulaşırken, yalnızca Android uygulamalarında harcanan saat %9 artarak 4,1 trilyona ulaştı.

Firmanın yıllık "State of Mobile" raporunda yer alan yeni analiz, Çin'deki üçüncü parti Android uygulama mağazaları da dâhil olmak üzere tüm uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarına dayanıyor. Şimdiye kadar her yıl uygulamaların bir önceki yıldan daha fazla para kazandığı bir büyüme sektörü olan sektörde ekonomideki düşüşün etkisini gösteriyor.

Mobil Oyun Sektörü Büyüse de Uygulama Gelirlerinin Gerisinde

Data.ai CEO'su Theodore Krantz, firmanın yeni bulguları hakkında yaptığı açıklamada, "İlk kez makroekonomik faktörler mobil harcamalardaki büyümeyi azaltıyor. Tüketici harcamaları daralırken, mobile olan talep altın standart hâline geliyor." dedi.

Geçtiğimiz yıllarda mobil oyunlar tüketicilerin uygulamalara yaptığı harcamaların büyük bir kısmını yönlendiriyordu ancak abonelikler oyun dışı uygulamalardan gelir elde etmenin daha popüler bir yolu hâline geldikçe bu aralık giderek azaldı.

Data.ai'nin bulgularına göre muhtemelen tüketiciler uygulamaları oyunlardan daha önemli gördükleri için, oyun dışı uygulamaların ekonominin kötü gittiği dönemlerde daha çok gelir elde ettiği kanıtlandı. 2022'de oyunlara yapılan harcamalar %5 düşüşle 110 milyar dolara gerilerken, oyun dışı uygulamalara yapılan harcamalar %6 artışla 58 milyar dolara yükseldi. Bu artışta yayın abonelikleri, flört uygulamaları ve kısa biçimli video uygulamaları etkili oldu.