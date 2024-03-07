Uygulama Geliştiriciler İçin Ek Ücret Eklenecek: Netflix, Spotify ve Dahası Zamlanabilir!

Google, bugünden itibaren Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlama Kanunu (DMA) düzenlemesine uyum sağlamak için geliştiricilere yeni ücretlendirme planı sunmaya başlıyor. Geliştiricilerin önlem almaması durumunda abonelik ücretlerine doğrudan zam gelebilir.

DMA düzenlemesiyle birlikte teknoloji şirketlerinin üçüncü parti ödeme yöntemlerine izin vermeleri de zorunlu hale gelmişti. Ancak şirketler bu durumu uygulama aşamasında hala tam anlamıyla harekete geçmedi. Google da geliştiriciler için yeni ücretlendirmeyi her an devreye sokabilir.

Birçok Uygulamanın Fiyatı Zamlanabilir

Google'ın bugün yaptığı açıklamada dış teklifler programında uygulanacak iki yeni ödeme seçeneğini söyledi. Dış teklifler programı ile Play Store geliştiricileri, kullanıcıları üçüncü parti ödeme sistemlerine yönlendirecek ve bu ödeme yöntemlerinin de reklamlarını yapmalarına izin verecek.

App Store'daki tüm uygulama geliştiricileri, abonelik ücretlerinin belirli bir kısmını komisyon olarak Apple'a ödüyor. Bu nedenle iPhone'dan bir hizmete abone olmaya çalışıldığında ve uygulamaların kendi abonelik sayfasından abone olmaya çalışıldığında fiyatların birbirinden farklı olduğu görülüyor.

Buna örnek olarak YouTube Premium ve Netflix abonelikleri gösterilebilir. YouTube Premium, iPhone uygulamasında 75.99 TL iken web sayfasından bakıldığı zaman 57.99 TL olduğu görülüyor. Bu arada görülen fark ise Apple'ın kestiği komisyon ücretinden kaynaklanıyor.

Uygulamalarda "Abone Ol" Seçeneği Kalkabilir

Geliştiriciler de bu durumdan kaynaklı abonelik fiyatlarına zam yapmak yerine mobil uygulamalar üzerinden abone olma özelliğini tamamen kapatabilirler. Spotify ve Netflix gibi servislerin iPhone'dan bakıldığında abone olma özelliğinin kapalı olduğu ve abone olmak için web sitesinin ziyaret edilmesi gerektiği uyarısı çıkıyor.

Aynı durum yakın zamanda Android telefonlarına da gelebilir. Yani ilerleyen günlerde Google'ın da Apple ile aynı yolu tercih ettiğini ve işi uygulamaya döktüğünü göreceğiz. Firmanın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Google Play'in servis ücreti asla basit bir işlem ücreti olmadı -kullanıcıların ve geliştiricilerin güvenmeye devam ettiği, Android ve Play ile sağlanan değerin ve devam eden Android ve Play yatırımlarımızın ve geliştirmemizin değerini yansıtıyor."

Google, artık kullanıcılarından iki farklı kalemde ödeme alacak. İlk alım bedeli ve uygulama içi satın alımlarda %10, aboneliklerde ilk iki yıl için %5 oranlarında ödeme kesilecek. Sonuç olarak Play Store üzerinden kullanıcıların ödemelerinden Google kazanmaya devam edecek.

Devam eden hizmet ücretleri ise uygulama içi satın alımlarda %17 iken aboneliklerde %7 olarak kesilecek.