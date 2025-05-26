Uygun Fiyatlı: Citroen e-C3 Sonunda Türkiye'de!

Citroen şehir içi kullanımlara yönelik olarak tasarladığı elektrikli otomobili e-C3’ü Türkiye pazarına satışa sundu. Kompakt tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model özellikle elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Avrupa'da tanıtım sürecini tamamlayan araç yerli otomobil pazarında da rekabeti kızıştırmaya aday görünüyor. Peki otomobilin fiyatı ve teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Citroen e-C3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Yeni nesil Citroen e-C3 elektrikli araç geçişinin hız kazandığı bir dönemde şehir içinde rahat hareket kabiliyeti ve sade altyapısıyla öne çıkıyor. Yüksek teknolojili ve büyük ekranlı otomobillerin aksine bu model daha yalın bir deneyim sunmak amacıyla geliştirilmiş. Tabi bu yalın tasarım beraberinde düşük maliyet ve uygun fiyatı da getiriyor. Menzil, batarya süresi ve şarj seçenekleri gibi temel ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan otomobil ilk etapta kompakt elektrikli sınıfında rekabeti artıracak gibi görünüyor.

e-C3 sahip olduğu LFP batarya teknolojisi ile 44 kWh kapasiteye sahip. Bu sistem şehir içinde 440 kilometreye kadar ulaşabilen bir menzil sağlıyor. Elektrik motoru ise 83 kW güç üreterek günlük kullanıma uygun bir performans sunuyor. Aracın hızlanma ve maksimum hız değerleri mütevazı tutulmuş olsa da şehir trafiğinde yeterli bir sürüş deneyimi sağlamakta. Şarj tarafında ise dikkat çeken en önemli detaylardan biri hızlı şarj desteği.

Aracı yüzde 20’den 80 doluluğa süresi sadece 26 dakika olarak bildiriliyor. Ayrıca AC şarj sistemlerine de uyum sağlayan yapı farklı koşullarda şarj esnekliği sunabiliyor. Bu özellik aracın uzun süre beklemeden tekrar kullanıma hazır hale gelmesine imkan tanıyor. Citroen e-C3’ün Türkiye fiyatı da belli oldu. Nakit ödeme seçeneğinde 1 milyon 99 bin TL'ye kadar inen fiyat etiketi şehir içinde elektrikli bir otomobile geçiş yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Modelin fiyat-performans dengesine bakıldığında bu seviyede bir menzil ve şarj süresi için oldukça iddialı olduğu söylenebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.