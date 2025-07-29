Uygun Fiyatlı Ferrari Olacak! Honda Prelude Ortaya Çıktı!

70'ler, 80'ler, 90'lar ve 2000'ler. Bir dönemin efsanesi olarak bilinen, Ferrari kadar pahalı olmayan ancak onun kadar kullanım zevki veren Honda Prelude yenilene haliyle satışa sunulacak. Otomobil Honda'nın hızlı hatchback modeli Type-R ile aynı genleri taşıyacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Honda'nın Efsanevi Modeli Prelude, Hibrit Motorla Geri Dönüyor!

Honda, yıllar sonra efsane ismini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Yeni Honda Prelude bu yılın sonlarına doğru yollarda olacak ve hibrit motor teknolojisiyle uygun fiyatlı spor otomobil segmentinde iddialı bir konuma yerleşmeyi hedefliyor. 20 yılı aşkın süredir sessizliğini koruyan Prelude bu kez Type R amblemi olmadan ancak yüksek sürüş keyfi vadeden donanımlarla geri dönüyor.

Yeni Prelude, Honda'nın Civic Type R dışındaki ilk modeli olarak çift eksenli ön süspansiyon sistemini kullanacak. Bu özel süspansiyon tasarımı tork yönlendirmesini minimize ederken, daha hassas ve esnek bir direksiyon deneyimi sunuyor. Sürüş dinamikleri açısından öne çıkan bir diğer detay ise Brembo imzalı ön frenler ve genişletilmiş iz açıklıkları. Bu detaylar yol tutuş ve fren performansını ileri seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Kaputun altında ise tanıdık ama optimize edilmiş bir hibrit sistem yer alıyor. Standart Civic'te de kullanılan 2.0 litrelik Atkinson çevrimli benzinli motor çift elektromotor desteğiyle birlikte toplamda 204 beygir güç ve 315 Nm tork üretecek. Bu değerler sportif sürüş için yeterli olsa da bazı kaynaklar Prelude’un daha güçlü bir varyantla gelebileceğini öne sürüyor. Özellikle Toyota GR86 gibi rakip modellerin 230 beygiri aşan gücü göz önüne alındığında Honda’nın rekabetçi bir seçenek sunması bekleniyor.

Yeni Prelude’un teknik verileri henüz netleşmemiş olsa da araçta manuel şanzıman seçeneğinin sunulması pek olası görünmüyor. Bu da onu GR86 gibi doğrudan rakiplerin biraz gerisinde bırakabilir. Ancak Honda bu modelin "en hızlısı" olmak yerine "en keyiflisi" olmayı hedeflediğini açıkça belirtiyor.

Prelude’un fiyatı ve donanım seçenekleriyle ilgili detayların ise çok yakında açıklanması bekleniyor. Hibrit motor yapısı sayesinde sunduğu verimlilik, sportif tasarımı ve sürüş dinamikleriyle yeni Honda Prelude 2025 model yılı içerisinde otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye aday.