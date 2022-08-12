Uygun Fiyatlı Hyundai Elektrikli Otomobiliyle İlgili Yeni Gelişmeler

Hyundai'nin Avrupa'daki en küçük modeli olan i10 hatchback, yerini elektrikli hatchback ve mini crossover ile değiştirecek. Hyundai, 2024'te mevcut i10 city hatchback'inin yerini alacak iki adet küçük elektrikli otomobil üzerinde çalışıyor. Koreli otomobil üreticisi, hem gövde stili açısından i10'un yerini alacak doğrudan bir alternatif hem de daha SUV'den ilham alan bir crossover tipi otomobil üzerinde çalışıyor.

Şirket, Avrupa'da benzer modellere sahip diğer üreticilerle rekabet etmesi gereken daha düşük maliyetli otomobiller için tamamen yeni bir özel EV platformu geliştirebilir. Küçük bir elektrikli otomobili piyasaya sürme niyeti, Hyundai'nin Avrupa'daki pazarlama patronu Andreas-Christoph Hofmann tarafından doğrulandı. Hofmann, şirketin bu otomobil için hedef fiyatının 20.000€ olduğunu ve bugünlerde yaklaşık 20.600$' a eş değer olduğunu belirtti. Automotive News Europe'un aktardığına göre Hofmann şunları söyledi:

"Sektördeki herkes bu tür bir otomobilin hedefinin 20.000€ olduğunu biliyor."

Hyundai Pazar Payını Artırmanın Yollarını Arıyor

Yeni mini EV'ler muhtemelen Kuzey Amerika'ya ulaşamayacak, bu yüzden büyük olasılıkla sadece Avrupa'da ve birkaç başka pazarda satılacak. Hofmann ayrıca Automotive News Europe'a, Hyundai'nin 2030 yılına kadar sadece Avrupa'da 11 yeni elektrikli otomobil piyasaya süreceğini söyledi ve otomobil üreticisinin küçük, uygun fiyatlı otomobillerden kâr elde etmesinin zor olduğunu ve çok küçük EV'ler yaratma ihtimalinin teknik zorluklar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Otomobil üreticisi, Avrupa'da bir EV segmenti lideri olarak konumunu korumak istiyor. Hyundai'nin 2022'nin ilk yarısında Avrupa'da sattığı tüm otomobillerin yaklaşık %20'si elektrikliydi, bu rakam 2021'de %14,1'di. Hyundai, yılda 1,87 milyon EV satmayı ve 2030 yılına kadar %7 küresel pazar payına sahip olmayı planlıyor.