Uygun Fiyatlı Meta Quest 3s Geliyor: Özellikleri Ortaya Çıktı!

Dün Sony'nin düşük satışlar sebebiyle PlayStation VR2'nin üretimine ara verildiği haberi almıştık. Bazı büyük şirketler bu konuda başarı yakalayamazken, bazı şirketler de yüksek satışlar gerçekleştirebiliyor.

Yeni gelen iddialara göre de Meta, yeni bir VR (sanal gerçeklik) gözlüğü üzerinde çalışıyor. Meta Quest 3 Lite olarak adlandırılacağı düşünülen ama Meta Quest 3s olarak karşımıza çıkması muhtemel gözlüğün uygun fiyatlı bir model olacağı söyleniyor.

Meta Quest 3s Özellikleri

Meta Kullanıcı Araştırma Yakınlaştırma toplantısından ekran görüntüleri sızdırılarak öğrenilen bilgiler, uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğünün nasıl görüneceğini de göz önüne seriyor. Ayrıca VR başlığının bir takım özellikleri de paylaşılan görüntülerde görülüyor.

250 GB dahili depolama alanı ve 1920x1832 çözünürlük sunacak olan Quest 3s, standart Quest 3'ten daha düşük bir model olarak gelecek ve çok daha uygun fiyatlı olacak. Meta Quest 3'ler ise boyut açısından daha küçük olacak gibi görünüyor.

Her iki ürün arasında en dikkat çeken fark ise ön kısımdaki sensör bölümleri. Birinde bu kısım daha oval dururken diğerinde toplam altı tane bir araya toplanmış kesikler yer alıyor. Şu an için sadece toplantı görüntülerinden ibaret olan haber, şirket tarafından henüz doğrulanmadı.